Cabanes instal·larà una càmera lectora de matrícules al municipi arran de l'augment de robatoris
La població estava inclosa en un projecte comarcal de videovigilància, però n'accelerarà la posada en marxa
L'Ajuntament de Cabanes instal·larà una càmera lectora de matrícules arran de l'augment de robatoris. L'alcaldessa, Núria Campdelacreu, ha explicat que formen part d'un projecte de videovigilància, Lectio, que preveu la instal·lació de diverses càmeres en punts estratègics de la majoria de municipis de la comarca. Davant de la situació, però, Cabanes ha decidit accelerar-ho. Campdelacreu diu que la intenció és que el dispositiu actuï com a element dissuasiu. La situació ha generat alarma entre els veïns i la setmana passada es va celebrar un ple extraordinari per abordar-ho a petició de l'oposició. Els Mossos d'Esquadra han dissenyat un operatiu específic al poble amb patrulles uniformades i d'altres de paisà.
La policia ha rebut fins a vuit denúncies per robatoris al municipi des del mes de gener. En dos dels casos, a més, els lladres haurien entrat amb els inquilins dins. La situació ha generat una sensació d'inseguretat creixent al municipi i l'oposició va instar a la celebració d'un ple per abordar-ho, que es va celebrar la setmana passada.
Durant la sessió, l'alcaldessa va explicar que els Mossos estan investigant els fets, que creuen que els duen a terme bandes organitzades i que ja s'ha reforçat la vigilància per part del cos policial. En paral·lel, però, l'Ajuntament està a punt de fer la contractació de l'empresa que assumirà la instal·lació d'una càmera lectora de matrícules en un punt estratègic d'accés al municipi.
Campdelacreu assegura que ja tenen el vistiplau de la policia, que és qui gestionarà les dades que enregistrin els aparells. L'alcaldessa espera que actuï com a element dissuasiu i la situació es normalitzi ben aviat. De fet, diu que en les últimes setmanes no se n'han produït de nous. Descarta, en canvi, la proposta que feia l'oposició de contractar vigilants municipals o mancomunar-ne amb municipis veïns com Peralada. "No és assumible per a un municipi com el nostre", assegura.
Un projecte comarcal
La instal·lació de càmeres lectores de matrícules al municipi forma part del projecte Lectio dels Mossos d'Esquadra, que preveu que es posin aquests dispositius en pràcticament tots els municipis de l'Alt Empordà —exceptuant els que, com Figueres o la Jonquera, ja en tenen—. El Consell Comarcal preveu licitar aviat el projecte. Després, cada municipi es farà càrrec d'adquirir els dispositius. La voluntat és tenir controlada la xarxa de carreteres secundàries que, sovint, els delinqüents utilitzen.
