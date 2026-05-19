Detingut un home a Empuriabrava per agredir presumptament la seva parella i la seva filla
La noia, de 19 anys, va patir lesions lleus, va anar al CAP i després va formalitzar denúncia a la Policia Local
La Policia Local de Castelló d’Empúries ha detingut un home de 57 anys per un presumpte delicte de violència domèstica després d’una agressió en l’àmbit familiar en un domicili d’Empuriabrava.
Els fets van tenir lloc diumenge al vespre al sector Montseny, quan la policia va rebre un avís per una possible agressió en un habitatge. En arribar al lloc, els agents van localitzar diverses persones implicades i van observar indicis compatibles amb una situació violenta.
Segons fonts policials, al domicili hi convivien el detingut, la seva parella i la filla. L’episodi s’hauria produït arran d’una discussió familiar que va acabar amb agressions. Davant dels indicis recollits, els agents van procedir a la detenció de l’home com a presumpte autor d’un delicte de violència domèstica.
Una de les víctimes, la filla, de 19 anys, va patir lesions lleus. La jove va anar al CAP pels seus propis mitjans i posteriorment es va desplaçar fins a dependències policials per formalitzar denúncia.
El detingut va ser traslladat a comissaria per continuar amb les diligències policials.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà