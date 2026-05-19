El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima

Hores més tard se'l va detenir per tornar-la a agredir i avui havia quedat en llibertat per no comparèixer ella

Vídeo | Un home mata a ganivetades l'exparella a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets

L'home detingut aquest dimarts per la mort violenta de Figueres havia estat condemnat ahir mateix a sis mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. L'individu havia acceptat la pena i se li havia imposat una ordre d'allunyament de 250 metres i incomunicació amb ella durant un any i quatre mesos. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar, i la víctima va quedar citada per ser explorada avui pel forense i per declarar davant el jutge de guàrdia. Avui, però, no s'ha presentat, i el detingut ha quedat en llibertat. Hores després ha tornat a ser detingut, aquest cop com a presumpte autor de l'homicidi de la víctima.

Segons la informació que facilita el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'agressió d'ahir la va assumir el jutge de guàrdia, la plaça 5 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Figueres.

Atès que avui la víctima no s'ha presentat a la valoració de les lesions i a declarar, aquest jutjat ha deixat el detingut en llibertat i s'ha inhibit en favor de la plaça 7 de la secció d'instrucció, que és la que havia emès la sentència de conformitat prèvia. El TSJC puntualitza que la guàrdia resol únicament sobre les situacions personals.

