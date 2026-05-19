Rècord al Pertús: enxampen un motorista amb 71,5 quilos de cocaïna
Els agents francesos van localitzar la droga entre l’equipatge i el motorista ha acabat condemnat a cinc anys de presó i a una multa milionària
Els duaners francesos del Pertús han interceptat més de 71 quilos de cocaïna amagats en una moto matriculada a Espanya en un control a la frontera. La intervenció, que les autoritats franceses qualifiquen de rècord per les característiques del transport, va tenir lloc l’11 de maig a la tarda a la gran barrera del Pertús, a l’autopista A9, en sentit Espanya-França.
Els agents de la brigada de vigilància interior de les duanes del Pertús van aturar un motorista que circulava amb una moto plaques espanyoles. Durant el control, l’home va explicar que venia de Saragossa i que es dirigia a Niça. També va assegurar que era de nacionalitat espanyola i propietari del vehicle.
Espanyol o serbi?
La situació, però, es va complicar quan va presentar un document d’identitat serbi, fet que va portar els agents a aprofundir en la inspecció. En l’escorcoll de la moto, els duaners van revisar el cofre posterior, les dues alforges laterals i una bossa de viatge que anava subjectada al vehicle.
A l’interior hi van trobar nombrosos paquets de cocaïna, amb un pes total de 71,5 quilos. L’home va quedar immediatament en detenció duanera.
Segons les autoritats franceses, per la quantitat de droga intervinguda i pel sistema utilitzat, el cas constitueix una de les confiscacions de cocaïna més importants fetes mai en una moto pels serveis duaners de França.
Un cop acabat el procediment duaner, i seguint instruccions de la Fiscalia, el detingut va ser lliurat a l’antena de Perpinyà de l’Oficina Antiestupefaents, l’OFAST.
Presó i multa de 3.57 milions
Posteriorment, l’home va ser presentat davant el tribunal judicial de Perpinyà, que el va declarar culpable dels fets. Ha estat condemnat a cinc anys de presó, amb manteniment en detenció, a una prohibició d’entrada al territori francès durant deu anys i a una multa duanera de 3,57 milions d'euros.
