Una avaria elèctrica afecta fins a 13.000 clients de Llançà, Colera, Portbou i Peralada
Endesa treballa amb brigades sobre terreny des de primera hora i ja ha pogut restablir part del servei
Una incidència elèctrica en una línia de mitjana tensió ha acabat deixant sense llum 13.000 clients de quatre pobles de l'Alt Empordà: Llançà, Colera, Portbou i Peralada. L'avaria ha tingut lloc pels voltants de les sis del matí i, a més de la línia afectada, també s'ha reproduït a quatre esteses més, que s'han desconnectat i han deixat sense electricitat els veïns d'aquests municipis. La companyia Endesa està treballant amb diferents brigades sobre terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de deu del matí, la xifra d'afectats ja s'havia reduït a la meitat -quedaven uns 5.000 clients sense llum- i Endesa informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les pròximes hores.
