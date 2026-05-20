Castelló d’Empúries crea un nou punt d’informació turística amb sala immersiva a Empuriabrava

L'Ajuntament ha començat els treballs de reforma de l’edifici Girasol, situat al centre del passeig marítim

L'edifici Girasol d'Empuriabrava, en obres. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

Redacció

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha iniciat els treballs de reforma de l’edifici Girasol, situat al centre del passeig marítim d’Empuriabrava, per convertir-lo en el nou punt d’informació turística del municipi. El futur equipament comptarà amb un espai immersiu i s’emmarca en l’estratègia municipal de modernització dels equipaments públics i de millora dels serveis d’acollida i promoció turística.

Una de les principals novetats del projecte serà la incorporació d’una sala immersiva, concebuda per oferir una experiència audiovisual i interpretativa de l’entorn. Aquest espai es planteja com un centre de divulgació i promoció del patrimoni local i territorial, amb l’objectiu d’apropar als visitants els atractius del municipi a través de nous formats digitals.

La reforma preveu una transformació integral de l’interior del local. Els treballs permetran crear una nova zona d’atenció i recepció de visitants més moderna, funcional i adaptada a les necessitats actuals, així com condicionar els espais interns i despatxos destinats al personal.

L’actuació també incorpora criteris de sostenibilitat, amb millores en l’eficiència de les instal·lacions i en l’aïllament tèrmic de l’edifici. A més, el projecte garantirà l’accessibilitat universal mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques.

Amb aquest nou punt d’informació turística, Castelló d’Empúries vol reforçar el seu model d’atenció al visitant i fer un salt qualitatiu en la promoció turística d’Empuriabrava, apostant per la tecnologia digital, la interpretació del patrimoni i la millora dels serveis públics vinculats al turisme.

