Castelló d’Empúries crea un nou punt d’informació turística amb sala immersiva a Empuriabrava
L'Ajuntament ha començat els treballs de reforma de l’edifici Girasol, situat al centre del passeig marítim
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha iniciat els treballs de reforma de l’edifici Girasol, situat al centre del passeig marítim d’Empuriabrava, per convertir-lo en el nou punt d’informació turística del municipi. El futur equipament comptarà amb un espai immersiu i s’emmarca en l’estratègia municipal de modernització dels equipaments públics i de millora dels serveis d’acollida i promoció turística.
Una de les principals novetats del projecte serà la incorporació d’una sala immersiva, concebuda per oferir una experiència audiovisual i interpretativa de l’entorn. Aquest espai es planteja com un centre de divulgació i promoció del patrimoni local i territorial, amb l’objectiu d’apropar als visitants els atractius del municipi a través de nous formats digitals.
La reforma preveu una transformació integral de l’interior del local. Els treballs permetran crear una nova zona d’atenció i recepció de visitants més moderna, funcional i adaptada a les necessitats actuals, així com condicionar els espais interns i despatxos destinats al personal.
L’actuació també incorpora criteris de sostenibilitat, amb millores en l’eficiència de les instal·lacions i en l’aïllament tèrmic de l’edifici. A més, el projecte garantirà l’accessibilitat universal mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques.
Amb aquest nou punt d’informació turística, Castelló d’Empúries vol reforçar el seu model d’atenció al visitant i fer un salt qualitatiu en la promoció turística d’Empuriabrava, apostant per la tecnologia digital, la interpretació del patrimoni i la millora dels serveis públics vinculats al turisme.
