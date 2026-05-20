Figueres fa un minut de silenci per condemnar el crim masclista en un parc de la ciutat
Aquest dimarts, un home va matar la seva exparella enmig del carrer a Figueres
Figueres ha fet aquest dimecres a les 11 hores un minut de silenci a la plaça de l’Ajuntament per condemnar l’assassinat d’una dona de 33 anys, presumptament a mans de la seva exparella. L’acte ha reunit representants institucionals, alcaldes i càrrecs electes d’altres municipis, així com veïns que han volgut expressar el seu condol i rebuig.
La concentració a Figueres s’ha desenvolupat en un ambient de silenci i consternació, i ha acabat amb un aplaudiment en record de la víctima.
Els fets van tenir lloc aquest dimarts pels volts de tres quarts de tres de la tarda a la plaça Tarradellas, quan un home de 48 anys hauria agredit la dona amb una arma blanca en ple carrer. Els serveis d’emergències i efectius del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder salvar-li la vida.
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van detenir el presumpte autor. Segons les primeres informacions, tenia una ordre d’allunyament de la víctima i havia estat arrestat dilluns per haver-la trencat. Els Mossos mantenen oberta la investigació.
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima