Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim masclista Figueresvídeo crim masclista FigueresJonathan Andicexportacions Gironarobatori mòbils festival Cassàlínia tren orbitalpressupostos Catalunya
instagramlinkedin

Figueres fa un minut de silenci per condemnar el crim masclista en un parc de la ciutat

Aquest dimarts, un home va matar la seva exparella enmig del carrer a Figueres

Vídeo | Minut de silenci pel crim masclista de Figueres

Vídeo | Minut de silenci pel crim masclista de Figueres

Santi Coll

Redacció

Redacció

Figueres

Figueres ha fet aquest dimecres a les 11 hores un minut de silenci a la plaça de l’Ajuntament per condemnar l’assassinat d’una dona de 33 anys, presumptament a mans de la seva exparella. L’acte ha reunit representants institucionals, alcaldes i càrrecs electes d’altres municipis, així com veïns que han volgut expressar el seu condol i rebuig.

La concentració a Figueres s’ha desenvolupat en un ambient de silenci i consternació, i ha acabat amb un aplaudiment en record de la víctima.

Els fets van tenir lloc aquest dimarts pels volts de tres quarts de tres de la tarda a la plaça Tarradellas, quan un home de 48 anys hauria agredit la dona amb una arma blanca en ple carrer. Els serveis d’emergències i efectius del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder salvar-li la vida.

Notícies relacionades

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van detenir el presumpte autor. Segons les primeres informacions, tenia una ordre d’allunyament de la víctima i havia estat arrestat dilluns per haver-la trencat. Els Mossos mantenen oberta la investigació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
  2. «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
  3. Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
  4. El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
  5. Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
  6. Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva
  7. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
  8. El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima

El Consell Comarcal crea la Distinció Santi Reixach a la Garrotxa

El Consell Comarcal crea la Distinció Santi Reixach a la Garrotxa

Barcelona suspèn l’obertura de nous supermercats 24 hores durant un any per regular-los

Barcelona suspèn l’obertura de nous supermercats 24 hores durant un any per regular-los

Un treballador resulta afectat per inhalació de fum en l’incendi d’un restaurant a Blanes

Un treballador resulta afectat per inhalació de fum en l’incendi d’un restaurant a Blanes

Inspeccionen uns terrenys de Sant Feliu amb menors vivint en "barraques" i animals sense regularitzar

Inspeccionen uns terrenys de Sant Feliu amb menors vivint en "barraques" i animals sense regularitzar

Lloret incorpora un assistent sociosanitari a la platja per facilitar el bany adaptat

Lloret incorpora un assistent sociosanitari a la platja per facilitar el bany adaptat

El BOE ho confirma: milers d’empreses hauran de revisar les nòmines ja pagades el 2026 amb efecte retroactiu

El BOE ho confirma: milers d’empreses hauran de revisar les nòmines ja pagades el 2026 amb efecte retroactiu

El casal de cuina que triomfarà aquest estiu a Girona: els infants aprendran receptes aquest estiu mentre fan amics

El casal de cuina que triomfarà aquest estiu a Girona: els infants aprendran receptes aquest estiu mentre fan amics
Tracking Pixel Contents