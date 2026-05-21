Una catifa floral de grans dimensions a l'església de Sant Pere homenatjarà Gaudí a Figueres

El disseny gràfic és obra de Quim Dasquens i treballen en la creació una vintena de persones

La catifa floral inspirada en Gaudí. / Federació Catalana de Catifaires

Figueres

Una vintena de persones donaran forma a la catifa floral "El somni de Gaudí a Figueres" situada a l'església de Sant Pere de Figueres on es podrà visitar. L'activitat s'emmarca en l'Any Gaudí.

La catifa, de grans dimensions (3,3 x 6 metres), sobresurt per la seva complexitat tècnica i la riquesa cromàtica. Es tracta d’una creació d’alta dificultat que requerirà prop de 200 hores de treball intens per part d’una vintena de catifaires, posant en valor l’art efímer i el seu pes dins el patrimoni cultural, han informat des de la Federació Catalana de Catifaires.

El disseny gràfic és obra de Quim Dasquens i destaca per la combinació de fins a 10 textures i 31 colors diferents. Per aconseguir aquest resultat, s’utilitzaran materials diversos com clavells naturals, molsa preservada, carbonat càlcic tenyit, encenalls de colors, arenes, sals tenyides i terra negra de jardí.

Aquesta iniciativa comptarà amb la participació de diverses entitats catifaires del territori, com l’Associació Acció Cívica Calderina, l’Associació Catifaires d’Arbúcies i el Casal de Mollet. La col·laboració entre aquests col·lectius posa de manifest la vitalitat d’aquesta tradició i la seva transmissió com a part del patrimoni cultural immaterial.

Amb aquesta proposta, Figueres reforça el seu compromís amb la cultura i les tradicions, oferint una experiència visual única que combina art, història i treball comunitari.

