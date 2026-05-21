L’últim refugi ibèric d’una planta amenaçada és als Aiguamolls
La Reserva Natural Integral de les Llaunes acull l'últim refugi ibèric d'aquesta planta, que comptava amb només sis exemplars citats i problemes per produir llavors viables.
El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà ha plantat 200 exemplars de Plantago cornuti a la Reserva Natural Integral de les Llaunes per reforçar l’única població coneguda d’aquesta planta a la península Ibèrica.
L’espècie està catalogada en perill crític a Espanya i viu en jonqueres de sòls salins que s’inunden de manera temporal, un hàbitat fràgil i localitzat.
L’actuació culmina una feina iniciada el 2023 amb la recollida de llavors de les darreres poblacions naturals del parc.
Una sola població ibèrica als Aiguamolls
La fitxa de l’Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España advertia que Plantago cornuti tenia als Aiguamolls una sola població ibèrica, amb només sis exemplars citats, i problemes per produir llavors viables.
Entre les mesures recomanades hi havia reforçar-ne el nombre, conservar germoplasma i evitar trepitjar les zones on s'hi troba i impedir-ne la recol·lecció.
Les Llaunes formen part del sector de màxima protecció dels Aiguamolls, una de les principals zones humides de Catalunya, situada a la plana empordanesa entre les desembocadures del Fluvià i la Muga.
L’entorn combina llacunes litorals, salobrars, closes, recs, prats humits i antics arrossars, un mosaic que explica el valor natural del parc i també la seva vulnerabilitat.
El projecte l’ha impulsat el mateix parc i hi han participat el consorci SIGMA, el CREAF, les brigades de Drissa i el personal de l’espai natural.
El seguiment dels nous exemplars haurà de dir si aquest reforç ajuda a consolidar una espècie que té als Aiguamolls el seu últim refugi ibèric.
