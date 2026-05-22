Set detinguts per un intent d’ocupació en una casa deshabitada d’Empuriabrava
Els fets van tenir lloc en un immoble del sector Biblos i la col·laboració ciutadana va ser clau per activar l’actuació policial
Set persones han acabat detingudes per un intent d’ocupació en un habitatge deshabitat d’Empuriabrava, al sector Biblos, després d’una actuació conjunta de la Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos d’Esquadra. Els arrestats són sis homes i una dona, d’entre 18 i 32 anys, a qui s’atribueix presumptament un delicte de violació de domicili.
Els fets van començar aquest dimarts a la nit, a dos quarts d’onze, quan una veïna va alertar la policia després de sentir sorolls de vidres trencats i detectar moviments sospitosos en una casa de la zona. Una patrulla de la Policia Local es va desplaçar ràpidament fins al lloc i, un cop allà, els agents van comprovar que hi havia indicis d’un possible accés il·legal a l’habitatge.
Arran d’aquesta primera comprovació, es va activar el suport dels Mossos d’Esquadra. Els agents van fer una primera inspecció a l’interior de l’immoble, però en aquell moment no hi van localitzar ningú. Tot i això, davant els indicis detectats, van assegurar la zona i van col·locar cinta policial.
Segona actuació, amb arrestats
Hores més tard, cap a dos quarts de quatre de la matinada, es va tornar a detectar activitat sospitosa a l’habitatge. En aquest segon moment, la Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos van fer una nova entrada conjunta a l’immoble i hi van localitzar diverses persones a l’interior. Els van desallotjar "en calent".
Finalment, els agents van detenir set persones a Empuriabrava com a presumptes autores d’un delicte de violació de domicili, informa el cos de seguretat local que agraeix la col·laboració ciutadana.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal