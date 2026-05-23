El cap de setmana del vi ja es viu a Sant Martí d’Empúries
El públic general pot tastar vins, comprar ampolles a preu de celler i gaudir d'activitats familiars i música en directe fins diumenge
Sant Martí d’Empúries ja viu aquest dissabte la 18a edició d’Arrels del Vi, la fira vitivinícola que reuneix aquest cap de setmana 35 cellers, més de 150 referències de vins de gamma alta i 52 expositors entre productors, marques de proximitat i espais gastronòmics. La cita, oberta al públic general, continua aquesta tarda i diumenge al Parc Creuet, a L’Escala, amb tastos oberts, venda directa a preu de celler, música, activitats familiars i masterclasses amb places limitades.
Arrels del Vi ha obert portes aquest dissabte a Sant Martí d’Empúries amb una edició que consolida la fira com una de les cites més singulars del calendari enològic empordanès. El certamen reuneix aquest cap de setmana 35 cellers, dels quals 34 són de l’Empordà i un és convidat de la regió francesa del Beaujolais, i ofereix més de 150 vins de gamma alta en tast obert amb copa Riedel.
La fira, organitzada per Dominic Abernethy i l’equip de TOCK Projects, arriba a la majoria d’edat amb la seva 18a edició. Manté el caràcter de trobada professional vinculada als vins de la DO Empordà, però oberta també al públic general, que pot tastar vins, parlar directament amb propietaris i enòlegs i comprar ampolles a preu de celler.
Una fira amb 52 expositors
En total, aquesta edició suma 52 expositors entre cellers, productors gastronòmics i marques de proximitat. A banda del vi, els visitants hi troben productes locals com anxoves de l’Escala, formatges, ostres i oli de la DOP Empordà, a més de música en directe i propostes pensades per a públic familiar.
L’entrada inclou degustació oberta de vins de la DO Empordà, una copa Riedel, un val de 7 euros per gastar en vins, una tapa d’Anxoves de l’Escala M. Sureda i accés a la venda directa. El preu general és de 35 euros per dia i de 25 euros diumenge a la tarda.
Masterclasses i tastos amb història
La programació d’enguany reforça les activitats especialitzades amb quatre masterclasses de places limitades. Entre les propostes hi ha tastos verticals del Celler Arché Pagès i de Vinyes d’Olivardots, dues sessions pensades per aprofundir en l’evolució de vins emblemàtics de la DO Empordà.
La fira també incorpora el tast “D’Emporion a la DO Empordà”, una experiència que connecta el vi amb la història del territori, des de l’arribada dels grecs a Empúries fins a les vinyes plantades a la sorra pels pescadors de l’Escala. L’activitat és guiada per Romina Ribera, arqueòloga i sommelier de Glops d’Història.
El programa familiar inclou Arrels Kids, amb un taller de ceràmica per a infants, i visites guiades al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries. Aquestes activitats tenen aforament limitat i requereixen inscripció prèvia a l’entrada.
La fira continua demà
Arrels del Vi es pot visitar aquest dissabte a la tarda i diumenge al Parc Creuet de Sant Martí d’Empúries, dins el terme de L’Escala. L’horari és d’11 a 15 h i de 16.30 a 20.30 h.
Una de les presències destacades d’aquesta edició és la de Sarah Jane Evans, Master of Wine, un dels reconeixements internacionals més exigents dins el sector vinícola. La seva visita reforça la projecció exterior d’una fira que ha crescut sense perdre el vincle amb el paisatge, els cellers i el producte local de l’Empordà.
