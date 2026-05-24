L'Oncotriatló de Llançà recapta més de 17.000 euros per a la lluita contra el càncer
La cinquena edició de l'esdeveniment esportiu i solidari a Llançà ha reunit 86 participants per recaptar fons per a la Fundació Oncolliga Girona
La cinquena edició de l’Oncotriatló ha reunit aquest diumenge setze equips (86 participants) que han acceptat el repte d’aquest esdeveniment esportiu i solidari, que combina 1.500 metres de natació en aigües obertes, 30 quilòmetres de ciclisme i 10 quilòmetres de cursa a peu, en un escenari natural privilegiat com el Port de Llançà i l’entorn de l’Albera.
Impulsada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració d’entitats esportives del territori, la prova manté intacte el seu caràcter solidari. Tots els fons recaptats es destinen a finançar serveis d’atenció a persones amb càncer i a les seves famílies. A hores d’ara, la recaptació supera els 17.000 euros, tot i que la xifra encara pot créixer, ja que la plataforma de donatius continua activa.
Un cap de setmana per compartir esport i valors
La programació va començar dissabte a la tarda a l’Espai Casa Cultura (plaça Major) amb la benvinguda als participants i el brífing tècnic previ a la prova. Tot seguit es va projectar el documental “La volta Espanya en BTT: pedalant per Oncolliga”, protagonitzat per Toni Guerrero, que va servir com a punt de trobada i inspiració per als assistents.
La jornada es va completar amb una proposta gastronòmica i musical a la plaça Major, en el marc del Music & Wine, amb tastets i música en directe a càrrec del Jazz Copes Trio. L’activitat va comptar amb la col·laboració del Celler Empordàlia, Cervesa de Roses, Pastisseria Ricard i Inu Sushi.
Un recorregut exigent en un entorn privilegiat
Aquest diumenge, a les 9 del matí, s’ha donat el tret de sortida des del Passeig Marítim. El segment de natació, amb sortida i arribada a la Platja del Port, ha estat un dels moments més seguits pel públic. A continuació, els participants han completat el tram de ciclisme pel Parc Natural de l’Albera i han finalitzat amb la cursa a peu, que els ha portat fins al Cap de Ras i la pujada a El Castellar, en un recorregut amb vistes espectaculars sobre la costa de la Mar d’Amunt.
La prova s’ha desenvolupat amb normalitat i en un ambient molt positiu entre els equips, formats tant per esportistes habituals del triatló com per grups d’amics i famílies que han volgut sumar-se al repte per una causa solidària.
La jornada ha estat marcada per la calor, amb temperatures poc habituals per a aquesta època de l’any que han suposat un esforç extra per part dels participants.
Complicitat del territori
L’èxit de l’Oncotriatló no s’entendria sense la implicació de les entitats esportives locals —Tintoreres Swimming Club, Escoleta Trail Running Cap de Creus, Club Ciclista Roses i SK Kayak—, així com del conjunt de voluntaris que han fet possible el bon desenvolupament de la jornada.
Des de la Fundació Oncolliga Girona s’ha expressat un agraïment sincer a tots els participants, col·laboradors i patrocinadors, així com a l’Ajuntament de Llançà pel seu suport logístic i institucional en aquesta iniciativa solidària.
