Quatre alumnes de l’Institut Cendrassos de Figueres guanyen el Premi Wapps al Web amb Compromís Social
La web premiada té com a objectiu donar visibilitat a la tasca d'Amics Solidaris Almogàvers Empordà
Quatre alumnes de segon curs del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) de l’Institut Cendrassos de Figueres han estat guardonats amb el Premi Wapps 2025/2026 en la categoria Web amb Compromís Social. El reconeixement premia una pàgina web creada per a l’associació Amics Solidaris Almogàvers Empordà.
L’equip, format per Mouad M’Zaouki, Rafael Araujo, Ian Nicolau i José Recamales, ha desenvolupat el projecte sota la tutorització del professor Xavi Vallejo. El treball s’ha basat en l’aplicació pràctica dels coneixements de desenvolupament web adquirits durant el cicle, utilitzant la plataforma WordPress.
La cerimònia d’entrega dels premis es va celebrar el passat 22 de maig al CCCB de Barcelona. En aquesta fase final, els tres projectes finalistes de la categoria van haver de defensar la seva proposta davant del jurat. L’alumnat del Cendrassos va destacar per la seva solidesa tècnica i la capacitat d’explicar amb claredat el procés i la utilitat del projecte.
La web premiada té com a objectiu donar visibilitat a la tasca d’Amics Solidaris Almogàvers Empordà, una entitat fundada el 2007 que treballa per ajudar persones vulnerables i famílies afectades per malalties minoritàries, especialment infants amb càncer. Part dels recursos que recapta l’associació es destinen a la investigació mèdica al campus de l’Hospital Vall d'Hebron.
Els Premis Wapps, impulsats per Accent Obert dins del programa Dotació .cat, reconeixen projectes web en català amb valor educatiu, tecnològic i social desenvolupats per alumnat d’arreu dels territoris de parla catalana. En la categoria de Compromís Social, el jurat valora especialment l’impacte comunitari, la inclusió i la capacitat de resposta a necessitats reals.
El jurat d’aquesta edició ha estat format per professionals del sector digital i del disseny: David Blanch (CDmon), Sandra Serra (Nominalia), Víctor Baños (Dinahosting), Neus Baidal (Saüc Estudi) i Vicent Ferrer (ACPV i patronat d’Accent Obert).
Aquest guardó representa el quart Premi Wapps que aconsegueix l’alumnat de cicles formatius de l’Institut Cendrassos. Des del centre destaquen que la participació en projectes reals i concursos és clau per reforçar competències tècniques, comunicatives i de treball en equip, alhora que connecta l’aprenentatge amb necessitats reals de l’entorn.
