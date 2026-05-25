Roses buida les terres al fossat oest de la Ciutadella per millorar la visibilitat de les muralles
Els treballs se centren a l'entorn de la Porta de Terra amb un pressupost de 326.458 euros
L’Ajuntament de Roses ha posat en marxa un nou projecte per posar en valor la Ciutadella amb l’inici dels treballs de retirada de terres acumulades al fossat oest del recinte monumental. L’actuació té com a objectiu recuperar la volumetria original i millorar la visibilitat de les muralles renaixentistes.
Els treballs se centren en l’entorn de la Porta de Terra, entre els baluards de Sant Andreu, Sant Jordi i Sant Joan, i afectaran una superfície total de 17.610 metres quadrats.
Amb un pressupost de 326.458 euros, es preveu que les obres tinguin una durada aproximada de sis mesos.
Aquesta intervenció permetrà rebaixar el nivell de terres acumulades amb el pas del temps, fet que facilitarà la comprensió de l’estructura defensiva original del conjunt. També es recuperaran elements històrics com les línies de foc baixes, les poternes i un antic canal de drenatge del segle XVII.
El projecte s’emmarca en una actuació més àmplia que inclou la consolidació de la Porta de Terra, actualment en execució. Aquesta fase contempla, a més, la instal·lació d’una passera que donarà continuïtat al passeig de ronda, avui interromput en aquest punt.
Ambdues actuacions contribuiran a millorar la interpretació del conjunt monumental per part dels visitants i reforçaran la posada en valor de la muralla oest de la Ciutadella, un dels elements patrimonials més destacats de Roses.
