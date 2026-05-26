La Guàrdia Urbana de Figueres requisa 64 patinets per incomplir la nova normativa

El cos policial emmarca les actuacions en les campanyes contra l’incivisme en vehicles de mobilitat personal

Part dels patinets requisats per la Guàrdia Urbana de Figueres. / ajuntament de Figueres

Eva Batlle

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha requisat 64 patinets elèctrics aquest 2026 per incompliments de la nova normativa dels vehicles de mobilitat personal. Les actuacions s’emmarquen en les campanyes municipals contra l’incivisme en l’ús dels VMP (Vehicles de Mobilitat Personal) i arriben en ple desplegament del nou marc legal que regula aquests vehicles, informa l'ajuntament.

El marc legal sobre els vehicles de mobilitat personal s’ha endurit en l’últim any. La Llei 5/2025, aprovada el juliol passat, va fixar l’obligació de tenir una assegurança de responsabilitat civil, mentre que el Reial decret 52/2026, de 28 de gener, va crear el Registre de Vehicles Personals Lleugers de la DGT i va establir l’obligació d’inscriure-hi el vehicle, portar una placa identificativa visible i disposar de l’assegurança corresponent.

Aquest nou escenari normatiu ha donat més marge d’actuació als cossos policials locals en el control dels patinets elèctrics. A Figueres, la Guàrdia Urbana ha intensificat les campanyes per corregir conductes que afecten la convivència a la via pública i per garantir que aquests vehicles circulin d’acord amb les obligacions vigents.

Els 64 patinets requisats posen xifra al balanç dels primers mesos de l’any i evidencien l’impacte de les actuacions contra l’ús irregular dels vehicles de mobilitat personal. Les campanyes se centren en el compliment de la normativa i en la prevenció de conductes incíviques en espais compartits amb vianants, conductors i altres usuaris de la via pública.

