Figueres obre una línia d'ajuts per netejar grafits de façanes d'edificis privats
L'Ajuntament destinarà fins a 808.000 euros en subvencions que inclouen rehabilitacions i millores d'accessibilitat
L'Ajuntament de Figueres obre una línia d'ajuts per netejar grafits de façanes de particulars. Els propietaris podran demanar fins a 1.500 euros per fer-ho. Aquestes subvencions s'inclouen en una partida de fins a 808.000 euros en ajuts per restaurar i rehabilitar façanes degradades i millorar l'accessibilitat dels edificis. D'entrada, s'hi destinaran 628.000 euros (348.000 per a façanes i 280.000 per accessibilitat) i, en cas d'alta demanda, se n'hi afegiran 180.000 més. L’any passat es van acabar destinant un total de 405.527,66 euros en aquestes dues línies.
Les mesures s'emmarquen en el Pla Viure a Figueres, el document estratègic que l'equip de govern va presentar a l'abril i que inclou 25 mesures per ampliar l'oferta d'habitatge, tant de lloguer com de compra, i facilitar-ne l'accés, a més de promoure i reforçar polítiques de rehabilitació del parc residencial existent.
En la restauració i la rehabilitació de façanes, en un any s’ha passat de 236.519,80 euros a 348.000 euros en ajudes. L’import màxim de l’ajut per a cada edifici és de 22.000 euros i la subvenció pot arribar a cobrir fins al 45% de les despeses en aquelles actuacions destinades a la rehabilitació de façanes que es trobin incloses dins del Pla Especial de Protecció del Centre Històric en la categoria de restauració i nivell de protecció integral.
Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds es prioritzarà la rehabilitació de façanes del centre històric. Els treballs de rehabilitació s’han d'ajustar a les directrius establertes a l’informe dels serveis tècnics municipals (acabats, pintura, colors). Com a novetat, enguany, també hi ha una ajuda de fins a 1.500 euros per a l'eliminació de grafits d'edificis particulars.
La convocatòria té com a objectiu facilitar als propietaris la rehabilitació i millora de les façanes per posar al dia els immobles que pateixin perill de degradació i abandó, les consegüents problemàtiques de pèrdua de qualitat i de seguretat d’ús de l’espai públic a Figueres. De manera especial, també es vol incidir sobretot en el manteniment del patrimoni arquitectònic del centre històric.
Pel que fa a la subvenció per millorar l'accessibilitat dels habitatges, s’ha passat dels 169.007,86 als 280.000 euros de subvenció. Entre les actuacions previstes, hi ha la supressió de barreres arquitectòniques, la instal·lació d’ascensors, la substitució d’ascensors obsolets, execució de rampes i/o supressió de graons i instal·lació de remuntadors d’escales o altres dispositius d’accessibilitat. En aquest cas, l’import màxim de l’ajut per a cada expedient és de 25.000 euros i la subvenció pot arribar a cobrir fins al 40% del cost.
En el cas de molta demanda, les dues subvencions podrien augmentar en 100.000 més per a restauració i rehabilitació de façanes, i 80.000 en l’accessibilitat als immobles, un fet que suposaria una ajuda total de 808.000 euros. En tots dos casos, les actuacions han d’estar finalitzades com a màxim el 30 de juny de 2027.
Entre el desembre de 2024 i el febrer de 2025, l’Ajuntament de Figueres va acabar destinant 405.527,66 euros en aquestes ajudes. Inicialment, s’hi havien destinat 270.000 euros, però es va augmentar la quantitat per l’alt volum de peticions (52 sol·licitants s’hi van adherir).
Millorar el parc d'habitatges existent
La regidora d'Obres i Activitats, Núria Bartrolich, diu que l'objectiu és "posar al dia el parc immobiliari envellit per evitar-ne la degradació i l’abandonament". "Aquesta vegada hi hem inclòs una ajuda destinada a la neteja i eliminació de grafits en parets visibles des de la via pública per millorar la imatge dels carrers", afegeix Bartrolich.
