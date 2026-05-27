La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals

El local ha estat precintat per diversos incompliments de normativa que els propietaris no haurien corregit després de les inspeccions municipals

El negoci del carrer de la Jonquera tancat per la Guàrdia Urbana. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres va tancar i precintar el dimarts 19 de maig un establiment d’alimentació del carrer de la Jonquera. Segons fonts municipals, el negoci havia generat diverses queixes veïnals.

La mesura es va adoptar després que, en diferents inspeccions de policia administrativa, s’hi van detectar diversos incompliments de la normativa vigent. Aquests requeriments, segons les mateixes fonts, no haurien estat esmenats pels responsables del local dins els terminis establerts.

