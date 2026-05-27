La Guàrdia Urbana de Figueres tanca un establiment d'alimentació que generava queixes veïnals
El local ha estat precintat per diversos incompliments de normativa que els propietaris no haurien corregit després de les inspeccions municipals
La Guàrdia Urbana de Figueres va tancar i precintar el dimarts 19 de maig un establiment d’alimentació del carrer de la Jonquera. Segons fonts municipals, el negoci havia generat diverses queixes veïnals.
La mesura es va adoptar després que, en diferents inspeccions de policia administrativa, s’hi van detectar diversos incompliments de la normativa vigent. Aquests requeriments, segons les mateixes fonts, no haurien estat esmenats pels responsables del local dins els terminis establerts.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur