Un iPhone robat destapa un trencament d’ordre d’allunyament a Llançà
La Policia Local va detenir un home de 45 anys a la platja de la Gola després de trobar-li el mòbil sostret i comprovar que no podia acostar-se a la seva exparella, que també era al lloc
La Policia Local de Llançà va detenir dilluns a la tarda un home de 45 anys com a presumpte autor d’un furt d’un telèfon iPhone a la platja de la Gola i per haver incomplert una ordre judicial d’allunyament respecte de la seva exparella.
Els fets van passar a la platja de la Gola de Llançà, on l’home hauria sostret un telèfon mòbil. Els fets van passar a la platja de la Gola de Llançà, on l’arrestat hauria aprofitat que els propietaris del terminal eren a l’aigua per endur-se l’iPhone.
Durant les comprovacions, la Policia Local també va identificar la dona que era amb ell a la zona i va constatar que es tractava de la seva exparella. En consultar les dades, els agents van comprovar que l’home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-s’hi, segons fonts policials.
Per aquest motiu, l’home, que té diversos antecedents policials, va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de furt i d’un trencament d’ordre judicial. La dona no va ser detinguda ni consta com a investigada pels fets. Ambdós haurien arribat amb el tren a la localitat costanera.
