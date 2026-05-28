Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
escombraries Gironamillor coca Sant Joannou hospital Gironameteorologia GironaTorrot SaltGirona FC
instagramlinkedin

Un iPhone robat destapa un trencament d’ordre d’allunyament a Llançà

La Policia Local va detenir un home de 45 anys a la platja de la Gola després de trobar-li el mòbil sostret i comprovar que no podia acostar-se a la seva exparella, que també era al lloc

Un control de la Policia Local de Llançà, en una foto d'arxiu.

Un control de la Policia Local de Llançà, en una foto d'arxiu. / Policia Local de Llançà

Eva Batlle

Eva Batlle

Llançà

La Policia Local de Llançà va detenir dilluns a la tarda un home de 45 anys com a presumpte autor d’un furt d’un telèfon iPhone a la platja de la Gola i per haver incomplert una ordre judicial d’allunyament respecte de la seva exparella.

Els fets van passar a la platja de la Gola de Llançà, on l’home hauria sostret un telèfon mòbil. Els fets van passar a la platja de la Gola de Llançà, on l’arrestat hauria aprofitat que els propietaris del terminal eren a l’aigua per endur-se l’iPhone.

Durant les comprovacions, la Policia Local també va identificar la dona que era amb ell a la zona i va constatar que es tractava de la seva exparella. En consultar les dades, els agents van comprovar que l’home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-s’hi, segons fonts policials.

Notícies relacionades

Per aquest motiu, l’home, que té diversos antecedents policials, va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte de furt i d’un trencament d’ordre judicial. La dona no va ser detinguda ni consta com a investigada pels fets. Ambdós haurien arribat amb el tren a la localitat costanera.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
  2. Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
  3. Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
  4. Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
  5. Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
  6. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  7. El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
  8. Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat

La Policia Local de Blanes enxampa un lladre a dins d'un restaurant i el deté després d’una persecució

La Policia Local de Blanes enxampa un lladre a dins d'un restaurant i el deté després d’una persecució

La Selva modernitza les Coves del Pasteral amb noves infraestructures i tecnologia 3D

La Selva modernitza les Coves del Pasteral amb noves infraestructures i tecnologia 3D

Els experts coincideixen: «Treure diners del caixer d’aquesta manera és posar-ho fàcil als estafadors»

Els experts coincideixen: «Treure diners del caixer d’aquesta manera és posar-ho fàcil als estafadors»

"El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització"

"El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització"

El Govern comença a entregar les ajudes de fins a 15.000 euros al mes previstes en la llei ELA

El Govern comença a entregar les ajudes de fins a 15.000 euros al mes previstes en la llei ELA

La Nit dels Músics de Cassà celebra mig segle

La Nit dels Músics de Cassà celebra mig segle

Territori engega el pla de "xoc" per restaurar l'estany de Vilaüt dels Aiguamolls després d'expropiar-lo

Territori engega el pla de "xoc" per restaurar l'estany de Vilaüt dels Aiguamolls després d'expropiar-lo

El municipi de Girona que no ha baixat dels 28 graus aquesta matinada

El municipi de Girona que no ha baixat dels 28 graus aquesta matinada
Tracking Pixel Contents