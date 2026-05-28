La matinada impossible de Portbou: tota la nit per sobre dels 28 graus
La localitat de l'Alt Empordà viu una matinada amb temperatures dignes d'estiu, superant el rècord anterior de 26,8 graus del 2001.
Portbou ha viscut una matinada excepcional per a un mes de maig: l’estació de Portbou-coll dels Belitres no ha baixat dels 28,0 ºC i ha registrat la mínima més alta en 28 anys de dades en aquest punt de l’Alt Empordà.
Portbou ha tingut una nit més pròpia d’una calorada d’estiu que no pas de finals de primavera. L’estació de Portbou-coll dels Belitres ha marcat una mínima de 28,0 ºC a les 4.13 h TU, les 6.13 h en hora oficial d’estiu, i ha mantingut la temperatura disparada durant tota la matinada.
La dada és excepcional perquè supera el precedent més alt en un mes de maig en aquesta estació. Segons Meteocat, fins ara el valor més elevat era el del 29 de maig del 2001, amb una mínima de 26,8 ºC. El registre d’aquest dijous eleva el llindar fins als 28,0 ºC en una estació operativa des del 25 de març del 1998.
El vent, determinant
El vent ha estat determinant. La mateixa estació ha anotat una ratxa màxima de 68 km/h i ha arribat als 30,4 ºC a primera hora del matí. Aquest comportament explica per què el cas de Portbou és tan singular: el coll dels Belitres és un punt molt exposat al vent del nord i, en determinades condicions, la temperatura pot quedar retinguda en valors molt elevats.
Això no significa que totes les comarques gironines hagin passat una matinada canicular. Bona part de Catalunya s’ha mogut durant la nit en registres molt més moderats, de 15 a 17 ºC. La notícia és el rècord local de Portbou, no una nit extrema generalitzada.
Una tarda de calor forta a Girona
Després del rècord nocturn, la jornada continuarà amb ambient de ple estiu a bona part de la demarcació. A Girona, la previsió situa la temperatura al voltant dels 35 ºC entre el migdia i primera hora de la tarda, amb cel serè o només amb alguns núvols alts i sense pluja prevista.
La calor forta també es notarà a l’interior, al prelitoral i a l’Empordà, amb màximes que poden acostar-se o superar clarament els 30 ºC. La franja més incòmoda serà la central del dia, sobretot entre les 13 i les 17 h, quan el sol, l’asfalt i la poca ventilació poden accentuar la sensació tèrmica en zones urbanes.
El consell pràctic és evitar esforços a les hores centrals, beure aigua sovint i tenir cura de les persones més vulnerables, especialment gent gran, infants petits, persones amb malalties cròniques i treballadors a l’aire lliure. No hi ha una obligació administrativa per al lector, però sí una recomanació clara: adaptar l’activitat del dia a un episodi de calor poc habitual per al mes de maig.
