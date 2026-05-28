Simulacre d’incendi al túnel ferroviari entre Portbou i Cervera de la Marenda
L’operatiu ha simulat un tren aturat per un foc a la catenària, amb una cinquantena de passatgers a bord i diversos ferits.
Un simulacre d’accident ferroviari ha posat a prova aquest dijous de matinada la resposta dels serveis d’emergència al túnel de Belitres, que uneix Portbou, a l’Alt Empordà, amb Cervera de la Marenda, al Rosselló. L’exercici ha recreat l’incendi d’una instal·lació a l’interior del túnel i la caiguda de la catenària, que ha deixat aturat un tren de la companyia francesa SNCF amb una cinquantena de passatgers a bord.
L’objectiu era comprovar el funcionament del Pla d’Autoprotecció de la instal·lació i la coordinació entre els serveis d’emergència catalans i francesos, segons informa Protecció Civil.
Segons l’escenari plantejat, el tren havia iniciat el trajecte a l’estació de Portbou en direcció a Narbona quan ha quedat immobilitzat dins del túnel. A la boca catalana s’han evacuat una vintena de passatgers, alguns dels quals han estat atesos com a ferits de diversa consideració. El SEM ha instal·lat una àrea sanitària a l’exterior del túnel, mentre que els Bombers de la Generalitat han habilitat un punt de trànsit com a espai de coordinació de la intervenció.
Els Bombers de la Generalitat hi han participat amb 48 efectius i 14 dotacions procedents de diversos parcs professionals i voluntaris. La intervenció ha servit per practicar l’extinció de l’incendi, el triatge i l’evacuació de ferits, així com l’activació del sistema de comandament SISCOM3. Un comandament dels Bombers ha exercit d’enllaç amb els equips desplegats a l’altra banda de la frontera.
El Sistema d’Emergències Mèdiques ha mobilitzat 25 professionals i 12 unitats terrestres, a més de dos professionals de la Central de Coordinació Sanitària. En tractar-se d’un incident amb múltiples afectats, el dispositiu ha practicat el triatge dels passatgers, l’estabilització dels pacients i la preparació dels trasllats als centres sanitaris segons la gravetat de cada cas.
També han participat en l’exercici els Mossos d’Esquadra, amb efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Figueres, observadors de l’Àrea Bàsica Policial de l’Alt Empordà i personal de coordinació d’emergències. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional també han format part del grup d’ordre. Protecció Civil de la Generalitat hi ha destinat tècnics dels serveis territorials de Girona i un tècnic comarcal en tasques d’observació.
El simulacre ferroviari ha comptat amb figurants, estudiants del grau en Emergències Sanitàries del centre EUSES de la Universitat de Girona, que han interpretat el paper de passatgers afectats.
L’operatiu ha estat impulsat per la Delegació del Govern a Catalunya, en col·laboració amb la Prefectura dels Pirineus Orientals i ADIF, i coordinat per la Direcció General de Protecció Civil a través dels serveis territorials a Girona.
Abans de l’exercici al túnel, a Portbou es va fer una pràctica de muntatge d’un centre d’acollida per a persones evacuades.
