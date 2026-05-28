Un mòbil robat en un tren reapareix dos anys després en una botiga de Figueres
Els Mossos d’Esquadra localitzen el terminal durant una inspecció en un establiment de compravenda i denuncien penalment el responsable per receptació
Els Mossos d’Esquadra van localitzar un mòbil sostret feia gairebé dos anys durant una inspecció planificada en una botiga de compravenda d’objectes de Figueres.
L’actuació es va fer la tarda del 19 de maig en un establiment situat al centre de la ciutat, en el marc dels controls per comprovar el compliment de les obligacions legals d’aquest tipus de negocis. Durant la inspecció, els agents van detectar un telèfon que constava com a sostret.
El furt del mòbil havia passat el 28 de setembre de 2023, entre les sis i les vuit del matí, durant un trajecte en tren entre Barcelona i Figueres. Segons la denúncia presentada davant dels Mossos a Mataró, la víctima es va adormir durant el recorregut i algú ho va aprofitar per sostreure-li el telèfon de dins la jaqueta.
El dispositiu tenia un valor de 437 euros. Arran de la localització del terminal, els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment per receptació el responsable de l’establiment, un home de 48 anys amb antecedents.
