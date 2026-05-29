El Club Nàutic de l'Escala, porta d'entrada al Mar d'Empúries
El Club Nàutic l'Escala proposa cursos, rutes guiades i serveis nàutics per descobrir la Costa Brava des de l’aigua, en un entorn privilegiat i amb activitats obertes a tots els nivells
L’Escala manté una relació ancestral amb el mar. Des de l’època en què grecs i romans van escollir aquest indret com a punt clau de navegació, aquesta costa oberta i navegable ha estat vinculada a la descoberta, a la connexió amb el territori i a una manera pròpia d’entendre el Mediterrani. Avui, aquest llegat marítim continua ben viu a través del Club Nàutic l’Escala, que es prepara per donar el tret de sortida a una nova temporada d’activitats nàutiques.
La ubicació del Club se situa en un entorn privilegiat al mar d’Empúries, entre els parcs naturals del Montgrí, les Illes Medes i els Aiguamolls de l’Empordà. Això converteix l’espai en un punt de partida privilegiat per descobrir la Costa Brava des de l’aigua, la porta d’entrada natural a la nàutica de la costa gironina. No es tracta només de practicar una activitat, sinó d’apropar-se al litoral des d’una mirada tranquil·la, autèntica i respectuosa amb el medi.
El Club Nàutic l’Escala proposa una manera activa i propera de viure el mar: navegant, remant i explorant la costa des d’una perspectiva diferent. La seva oferta inclou cursos de vela lleugera i de creuer, rutes guiades en caiac i paddle surf, així com serveis de lloguer de material nàutic. Són opcions pensades per facilitar el contacte amb el mar tant a les persones que s’hi inicien com a aquelles que ja tenen experiència i volen continuar gaudint de la nàutica en un entorn singular.
Un dels valors de la proposta és precisament aquesta capacitat d’acostar el mar a públics diversos. Les activitats estan guiades per instructors professionals, es desenvolupen en grups reduïts i inclouen opcions adaptades, com la vela adaptada, amb la voluntat de garantir un accés inclusiu i sense barreres. Així, el Club reforça el seu paper com a espai de descoberta i aprenentatge, però també com a punt de trobada per a totes aquelles persones que volen establir una relació més directa amb el mar.
La proximitat de l’estiu fa del moment actual una oportunitat ideal per planificar noves experiències al litoral empordanès. Des de l’Escala, el Club ofereix la possibilitat d’endinsar-se en el mar d’una manera segura, guiada i respectuosa, amb activitats que permeten gaudir del paisatge, del moviment i de la calma pròpia d’aquest tram de la Costa Brava.
Les propostes del Club s’adrecen tant a persones que volen iniciar-se en les activitats nàutiques com a aquelles que ja tenen experiència i busquen una manera activa, segura i propera de viure el mar. Amb aquesta nova temporada, el Club Nàutic l’Escala convida a descobrir l’Empordà des del seu vessant més marítim i a gaudir d’un entorn únic des del respecte, la pràctica esportiva i el contacte directe amb la natura.
