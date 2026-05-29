El Club Nàutic de l'Escala, porta d'entrada al Mar d'Empúries

El Club Nàutic l'Escala proposa cursos, rutes guiades i serveis nàutics per descobrir la Costa Brava des de l’aigua, en un entorn privilegiat i amb activitats obertes a tots els nivells

Vista aèria del Club Nàutic l'Escala. / DdG

Redacció

L'Escala

L’Escala manté una relació ancestral amb el mar. Des de l’època en què grecs i romans van escollir aquest indret com a punt clau de navegació, aquesta costa oberta i navegable ha estat vinculada a la descoberta, a la connexió amb el territori i a una manera pròpia d’entendre el Mediterrani. Avui, aquest llegat marítim continua ben viu a través del Club Nàutic l’Escala, que es prepara per donar el tret de sortida a una nova temporada d’activitats nàutiques.

La ubicació del Club se situa en un entorn privilegiat al mar d’Empúries, entre els parcs naturals del Montgrí, les Illes Medes i els Aiguamolls de l’Empordà. Això converteix l’espai en un punt de partida privilegiat per descobrir la Costa Brava des de l’aigua, la porta d’entrada natural a la nàutica de la costa gironina. No es tracta només de practicar una activitat, sinó d’apropar-se al litoral des d’una mirada tranquil·la, autèntica i respectuosa amb el medi.

Uns infants gaudeixen del club de vela lleugera del Club Nàutic l'Escala. / DdG

El Club Nàutic l’Escala proposa una manera activa i propera de viure el mar: navegant, remant i explorant la costa des d’una perspectiva diferent. La seva oferta inclou cursos de vela lleugera i de creuer, rutes guiades en caiac i paddle surf, així com serveis de lloguer de material nàutic. Són opcions pensades per facilitar el contacte amb el mar tant a les persones que s’hi inicien com a aquelles que ja tenen experiència i volen continuar gaudint de la nàutica en un entorn singular.

Un dels valors de la proposta és precisament aquesta capacitat d’acostar el mar a públics diversos. Les activitats estan guiades per instructors professionals, es desenvolupen en grups reduïts i inclouen opcions adaptades, com la vela adaptada, amb la voluntat de garantir un accés inclusiu i sense barreres. Així, el Club reforça el seu paper com a espai de descoberta i aprenentatge, però també com a punt de trobada per a totes aquelles persones que volen establir una relació més directa amb el mar.

Una caiaquista del Club Nàutic l'Escala, navegant enfront de la costa d'Empúries. / DdG

La proximitat de l’estiu fa del moment actual una oportunitat ideal per planificar noves experiències al litoral empordanès. Des de l’Escala, el Club ofereix la possibilitat d’endinsar-se en el mar d’una manera segura, guiada i respectuosa, amb activitats que permeten gaudir del paisatge, del moviment i de la calma pròpia d’aquest tram de la Costa Brava.

Les propostes del Club s’adrecen tant a persones que volen iniciar-se en les activitats nàutiques com a aquelles que ja tenen experiència i busquen una manera activa, segura i propera de viure el mar. Amb aquesta nova temporada, el Club Nàutic l’Escala convida a descobrir l’Empordà des del seu vessant més marítim i a gaudir d’un entorn únic des del respecte, la pràctica esportiva i el contacte directe amb la natura.

Més informació al web del Club Nàutic l’Escala.

Mapa del Club Nàutic l'Escala, que muestra la ubicación y las instalaciones del club.

