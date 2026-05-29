Un incendi a la bugaderia d’un hotel de Castelló d’Empúries obliga a confinar edificis propers
Els serveis d'emergència van activar el confinament preventiu pel núvol blanquinós que sortia del local i per la presència de productes químics a l’interior
Ensurt aquest dijous a la nit a Castelló d’Empúries per un incendi a la bugaderia d’un hotel del nucli. El foc, que no va causar ferits, va obligar a confinar de manera preventiva alguns edificis de l’entorn de l’establiment, situat al carrer de la Pabordia, després que els serveis d’emergències detectessin un núvol blanquinós que sortia de la zona.
Els fets es van produir cap a tres quarts d’onze de la nit, quan els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís i s’hi van desplaçar amb quatre dotacions. També es van activar efectius de la Policia Local de Castelló d’Empúries i del SEM. En arribar, els Bombers van comprovar que a l’interior de la bugaderia havien cremat unes tovalloles i que el personal de l’establiment ja havia apagat les flames amb un extintor.
Tot i això, la presència de diverses garrafes amb productes químics dins la bugaderia va fer extremar les precaucions. Segons informen els Bombers, es van valorar diferents hipòtesis inicials fins a descartar que el núvol tingués relació amb cap reacció química. Per aquest motiu, i mentre no es podia confirmar l’origen exacte de la fumera, es va ordenar el confinament preventiu dels edificis propers cap on podia desplaçar-se el núvol, informe els Bombers.
Els Bombers van passar el detector de gasos, van abaixar els tèrmics de l’electricitat i van ventilar l’espai. Finalment, es va confirmar que no hi havia cap reacció química ni cap situació de perill per als veïns ni per al personal de l’hotel.
L’origen del foc no es va poder aclarir. El succés es va saldar sense ferits.
