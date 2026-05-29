La cruïlla d’Ordis per on passen 14.000 vehicles al dia canviarà a partir de la tardor
Les obres substituiran l’actual intersecció entre l’N-260 i la C-26 per un enllaç a diferent nivell, començaran aquesta tardor i duraran 18 mesos per millorar la seguretat en un punt llargament reivindicat
La cruïlla entre l’N-260 i la C-26 a Ordis canviarà de dalt a baix. El Departament de Territori ha licitat per 6,8 milions d’euros les obres del nou enllaç, una actuació llargament reivindicada per millorar la seguretat viària en aquest punt de l’Alt Empordà (enllaç intern suggerit: pàgina o etiqueta d’Alt Empordà).
Els treballs començaran aquesta tardor, segons Territori, i tindran una durada prevista de 18 mesos, de manera que l’obra hauria d’estar acabada l’estiu del 2028. La intervenció substituirà l’actual intersecció en forma de T per un enllaç a diferent nivell, amb un pas superior sobre l’N-260 i diversos ramals per ordenar millor els moviments dels vehicles.
Per aquest tram de l’N-260 hi circulen uns 9.500 vehicles diaris, un 8% dels quals són pesants. La C-26 suma uns 4.500 vehicles al dia, amb fins a un 15% de camions. En conjunt, són prop de 14.000 vehicles diaris en un encreuament que Territori considera molt transitat i amb elevada sinistralitat.
Una obra útil i reivindicada
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat el projecte amb motiu de la licitació de les obres i ha defensat que és una infraestructura “molt útil” i “llargament reivindicada”. Paneque també ha situat l’actuació dins les millores de l’Eix Pirinenc, una via de titularitat estatal on la Generalitat executa actuacions a través d’un acord amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
El nou enllaç tindrà un pas superior de 22 metres de longitud i 12 metres d’amplada, situat al punt de l’actual cruïlla. Per construir-lo, es rebaixarà el tronc de l’N-260 i es modificarà la rasant de la carretera. Segons Territori, aquest canvi també ha de millorar la visibilitat dels vehicles i reduir l’impacte sonor de la infraestructura.
Dos ramals directes i vials de servei
El projecte inclou dos ramals directes entre la C-26 i l’N-260, un ramal semidirecte per als vehicles que venen de Figueres i volen accedir a la C-26, i un ramal en forma de llaç per incorporar-se en sentit Besalú des de la C-26. També es reordenaran els accessos en un tram d’uns 500 metres de l’N-260, amb l’eliminació d’entrades directes i la seva canalització mitjançant vials de servei.
Per als conductors, el canvi encara no serà immediat. La licitació és el pas previ a l’adjudicació i a l’inici de les obres, previst per a aquesta tardor. Territori no ha detallat encara quins talls, desviaments o afectacions concretes hi haurà durant els treballs, un punt que hauran de seguir els usuaris habituals de l’N-260 i la C-26 quan l’actuació entri en fase d’execució.
L’obra d’Ordis forma part del paquet de millores previstes a l’Eix Pirinenc, amb actuacions de seguretat, ferm, túnels, trams urbans i encreuaments. A les comarques gironines, Territori també cita la millora de l’encreuament entre l’N-260 i la GI-612 a Llançà.
