Roses reactiva les mesures contra el top manta la setmana vinent
L'Ajuntament continuarà restringit el pas de bicicletes i patinets i col·loca elements al passeig als espais habituals dels venedors
L’Ajuntament de Roses es prepara per l'arribada dels top manta. A partir de dilluns s'engega el dispositiu d’estiu contra la venda il·legal al passeig marítim. La campanya, que s’allargarà fins al 30 de setembre, dona continuïtat a l’estratègia iniciada l’any 2025 per l’Àrea de Seguretat Ciutadana per combatre la venda ambulant il·legal durant els mesos de més afluència turística. Es restringeix la circulació de bicicletes i patinets, se situen elements temporals al passeig i es dona informació.
La presència massiva de manters es produeix sobretot a partir de la segona setmana de juliol quan s'arriben a concentrar nombrosos venedors que poden superar els dos-cents. Des de fa anys l'Ajuntament porta a terme mesures diverses per intentar frenar o reduir-ne el nombre. L'any passat es van poder tornar a veure els macrodispositius entre diferents cossos policials amb la presència de fins a 250 agents. Es van fer nombrosos comissos i es va mantenir la vigilància policial, entre altres mesures. També es van imposar sancions a compradors.
Després de les actuacions impulsades la temporada passada, el consistori ha informat que manté i reforça el dispositiu amb diferents mesures també de regulació, informació i ordenació de l’espai públic. L’objectiu és dificultar la instal·lació de la venda ambulant il·legal, reforçar la convivència i garantir un passeig marítim més segur i accessible, han explicat.
Sense bicicletes ni patinets
Una de les principals mesures serà la restricció de la circulació de bicicletes i patinets al tram comprès entre la plaça de les Botxes i la bocana de Santa Margarida. La prohibició s’aplicarà les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana, fins al 30 de setembre.
L’Ajuntament també tornarà a instal·lar elements temporals al llarg del passeig per evitar l’ocupació dels espais que habitualment s’utilitzen per a la venda ambulant il·legal. Aquesta actuació dona continuïtat al sistema dissuasiu implantat durant l’estiu de 2025.
Paral·lelament, el consistori reforçarà la informació adreçada a residents i visitants amb més senyalització al llarg del passeig, plafons informatius i la distribució de fulletons en diferents idiomes. Aquest material recordarà la prohibició de la venda ambulant il·legal i les sancions associades a la compra d’aquests productes.
El conjunt d’actuacions forma part de l’estratègia municipal de seguretat i convivència impulsada per l’Ajuntament de Roses per protegir l’espai públic i reduir l’impacte de la venda ambulant il·legal a la vila.
