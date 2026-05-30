Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironaplatges per a gossosvaga docentsincendi Platja d'AroMíchel SánchezGirona FC
instagramlinkedin

Roses reactiva les mesures contra el top manta la setmana vinent

L'Ajuntament continuarà restringit el pas de bicicletes i patinets i col·loca elements al passeig als espais habituals dels venedors

Cartells informatius al passeig de Roses

Cartells informatius al passeig de Roses / Ajuntament de Roses

Redacció

Redacció

Roses

L’Ajuntament de Roses es prepara per l'arribada dels top manta. A partir de dilluns s'engega el dispositiu d’estiu contra la venda il·legal al passeig marítim. La campanya, que s’allargarà fins al 30 de setembre, dona continuïtat a l’estratègia iniciada l’any 2025 per l’Àrea de Seguretat Ciutadana per combatre la venda ambulant il·legal durant els mesos de més afluència turística. Es restringeix la circulació de bicicletes i patinets, se situen elements temporals al passeig i es dona informació.

La presència massiva de manters es produeix sobretot a partir de la segona setmana de juliol quan s'arriben a concentrar nombrosos venedors que poden superar els dos-cents. Des de fa anys l'Ajuntament porta a terme mesures diverses per intentar frenar o reduir-ne el nombre. L'any passat es van poder tornar a veure els macrodispositius entre diferents cossos policials amb la presència de fins a 250 agents. Es van fer nombrosos comissos i es va mantenir la vigilància policial, entre altres mesures. També es van imposar sancions a compradors.

Després de les actuacions impulsades la temporada passada, el consistori ha informat que manté i reforça el dispositiu amb diferents mesures també de regulació, informació i ordenació de l’espai públic. L’objectiu és dificultar la instal·lació de la venda ambulant il·legal, reforçar la convivència i garantir un passeig marítim més segur i accessible, han explicat.

Sense bicicletes ni patinets

Una de les principals mesures serà la restricció de la circulació de bicicletes i patinets al tram comprès entre la plaça de les Botxes i la bocana de Santa Margarida. La prohibició s’aplicarà les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana, fins al 30 de setembre.

L’Ajuntament també tornarà a instal·lar elements temporals al llarg del passeig per evitar l’ocupació dels espais que habitualment s’utilitzen per a la venda ambulant il·legal. Aquesta actuació dona continuïtat al sistema dissuasiu implantat durant l’estiu de 2025.

Paral·lelament, el consistori reforçarà la informació adreçada a residents i visitants amb més senyalització al llarg del passeig, plafons informatius i la distribució de fulletons en diferents idiomes. Aquest material recordarà la prohibició de la venda ambulant il·legal i les sancions associades a la compra d’aquests productes.

Notícies relacionades i més

El conjunt d’actuacions forma part de l’estratègia municipal de seguretat i convivència impulsada per l’Ajuntament de Roses per protegir l’espai públic i reduir l’impacte de la venda ambulant il·legal a la vila.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
  2. L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
  3. Un local històric de Girona deixa la plaça del Vi després de 90 anys per anar al Mercadal
  4. Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027
  5. Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
  6. Caminar sense sortir de casa: l’entrenament de 5 minuts que triomfa a internet
  7. Un multireincident intenta atacar dos policies locals amb un ganivet a Blanes i l’acaben reduint a punta de pistola
  8. El rodatge de la superproducció d'Amazon 'Tomb Raider' blinda el Barri Vell

Roses reactiva les mesures contra el top manta la setmana vinent

Roses reactiva les mesures contra el top manta la setmana vinent

Cadaqués estrena una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí

Cadaqués estrena una ruta per resseguir els indrets més vinculats a la vida i l'obra de Salvador Dalí

El Festival EMpodera’t fa de Girona un punt de trobada per visibilitzar l’esclerosi múltiple

El Festival EMpodera’t fa de Girona un punt de trobada per visibilitzar l’esclerosi múltiple

Agressió entre assistents al festival neonazi que se celebra a Santa Susanna

Agressió entre assistents al festival neonazi que se celebra a Santa Susanna

Geben també seguirà al Bàsquet Girona

Geben també seguirà al Bàsquet Girona

Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir

Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir

Els sindicats de professors mantenen la vaga de dilluns mentre consulten el col·lectiu docent

Els sindicats de professors mantenen la vaga de dilluns mentre consulten el col·lectiu docent

El mecànic que va evitar un ensurt: porta el cotxe a revisar i descobreix sis peces defectuoses

El mecànic que va evitar un ensurt: porta el cotxe a revisar i descobreix sis peces defectuoses
Tracking Pixel Contents