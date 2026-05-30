Tres detinguts per ocupar una segona residència a Empuriabrava

Un veí va alertar dels cops i moviments sospitosos a la casa i la policia va sorprendre els ocupes

Agents amb una de les ocupes detinguts a la casa d'Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

La Policia Local de Castelló d’Empúries i els Mossos d’Esquadra han detingut tres persones per ocupar una casa d'Empuriabrava. Es tracta de dos homes de 29 i 32 anys i una dona de 21 anys, arrestats com a presumptes autors d’un delicte de violació de domicili i danys en una segona residència.

L’actuació es va iniciar després que un veí alertés dijous cap a les deu del matí d’uns forts cops i de moviment sospitós en una casa d’uns coneguts seus. En adonar-se de la situació, va contactar ràpidament amb els propietaris de l’immoble del sector Ter -al carrer Xaloc- i amb la policia.

Els danys efectuats a la casa d'Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

La ràpida intervenció dels agents va permetre sorprendre els presumptes autors a l’interior de l’habitatge. Després d’identificar-los, la Policia Local i els Mossos d’Esquadra van procedir a la seva detenció en una actuació conjunta.

Finalment, segons ha informa el cos municipal, es va poder restablir la possessió de l’habitatge a la víctima. A lloc també s'hi va desplaçar la propietat. Des del cos policial també remarquen la importància de la col·laboració ciutadana per poder actuar amb rapidesa davant possibles activitats delictives.

