Detenen un jove de 22 anys a Figueres per cometre 14 estafes informàtiques i apropiar-se de més de 23.000 euros
Utilitzava el mètode 'Relay Attacs' que suplanta la identitat bancària a través d'SMS
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous un jove de 22 anys per cometre 14 estafes informàtiques i apropiar-se de més de 23.000 euros. L'arrestat utilitzava el mètode 'Relay Attacs', que consisteix a contactar via SMS amb les víctimes suplantant la identitat de departament de riscos del banc. Faciliten un telèfon al qual la víctima telefona i li expliquen que la seva aplicació està compromesa pel que fa a la seguretat i que l’ha de desinstal·lar i instal·lar-ne una altra, moment en què l’estafador pot entrar amb l’aplicació nova i capturar les dades de les targetes de crèdit de les víctimes. L’estafador enllaça les targetes i, a través d’un 'malwere', les connecta amb el seu mòbil a través del qual efectuava els reintegraments en caixers.
Els mossos de la comissaria Figueres, amb la col·laboració d’una entitat financera, van saber que hi havia un home que efectuava reintegraments "fraudulents" en diversos caixers automàtics de la ciutat. Concretament, ja havia pogut retirar diners en 14 ocasions. Des del dia 20 al 28 de maig, el detingut va aconseguir fer 14 reintegraments de diferents targetes per un valor de 23.150 euros, també va fer efectuar algunes temptatives valorades en 6.280 euros.
La unitat d’investigació va continuar les indagacions, que els van portar a la localització d’aquesta persona mentre intentava fer un reintegrament en un caixer. Els mossos s’hi van atansar, el van identificar, moment en què l’estafador va intentar escapar-se, però els agents el van detenir.
Els investigadors van comprovar que es tractava d’aquest tipus d’estafa informàtica. La investigació no es dona per tancada a l’espera de localitzar altres persones afectades per aquest tipus d’estafa.
El detingut, que no té antecedents, va passar l’endemà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis