Detingut un home per provocar tres incendis de contenidors a Figueres
La Guàrdia Urbana l’ha enxampat a la zona dels fets
La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut aquest dilluns al matí un home major d’edat com a presumpte autor de l’incendi de tres contenidors a la zona de l’estació. Els focs s’han declarat en un interval de només setze minuts als carrers Josep Roca Bros, Rocabertí i Riumors, tots ells pròxims entre si.
Segons fonts municipals, l’home ha estat localitzat a la mateixa zona poc després dels incendis. És un individu major d"edat de nacionalitat palestina. La policia ha instruït diligències pels fets, confirmen fonts oficials.
Tres incendis
El primer avís s’ha rebut quan faltaven quatre minuts per a les set del matí al carrer de Josep Roca Bros. En aquest cas, els Bombers de la Generalitat s’hi han desplaçat amb dues dotacions i han apagat les flames, que afectaven un contenidor de cartró.
Mentre els efectius treballaven en aquest servei, quan passaven tres minuts de les set, han rebut un segon avís per un altre contenidor cremat en un vial proper, al carrer Rocabertí. Pocs minuts després, quan passaven dotze minuts de les set, els Bombers han hagut d’actuar de nou, aquesta vegada al carrer Riumors, també per un foc en un recipient de deixalles.
En total, han cremat tres contenidors en poca estona a Figueres i no s’han hagut de lamentar més danys, segons indiquen des del cos d’emergències. En els serveis també hi ha intervingut la Guàrdia Urbana de Figueres, que finalment ha detingut el presumpte autor dels incendis.
