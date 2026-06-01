Els nous radars fixes de Roses entren en servei i comencen a sancionar

Els dispositius, situats a l'avinguda de Rhode i la ronda Circumval·lació, ja multaran les infraccions detectades després del període de conscienciació

Un dels radars fixes de Roses / Ajuntament de Roses

Els nous radars fixes als accessos de Roses han entrat en servei avui transcorregut el període de prova i conscienciació. Estan instal·lats a l'avinguda de Rhode i a la ronda Circumval·lació.

Des d'aquest dilluns començaran a sancionar-se les infraccions detectades. L’Ajuntament fa una crida a la ciutadania a respectar els límits de velocitat marcats, en benefici de la seguretat viària i de la prevenció de la sinistralitat.

Els nous radars fixes es van instal·lar el passat mes de desembre, amb la voluntat de reforçar el control de la velocitat i reduir el risc d’accidents a les principals entrades i sortides del centre del municipi.

En ambdós casos, els radars s’han instal·lat en punts amb una elevada intensitat de circulació i canvis sobtats de velocitat en la transició entre trams interurbans i urbans, on s’han produït accidents en el passat.

A més, es tracta de zones on conflueixen diferents tipologies d’usuaris -vehicles particulars, transport pesant, bicicletes i vianants -, fet que exigeix mesures específiques per garantir una circulació més segura i ordenada.

Els dos radars, clarament identificables, es troben precedits de la corresponent senyalització informativa, assenyalen des de l'Ajuntament.

Més de 400 docents gironins debaten el preacord amb Educació i demanen concreció en les mesures

Joaquim Nadal: "S'ha de preservar la façana i l'aparador de la Moda"

Consum obligarà les escoles infantils de 0 a 3 anys a oferir menús saludables, amb menys fregits i precuinats

Les imatges dels docents gironins concentrats a la seu de la Generalitat de Girona

L'Ajuntament de Girona obre una convocatòria de cinc beques d'allotjament gratuït per a estudiants

La piscina municipal de la Devesa obrirà el 10 de juny a Girona

Un ferit per arma de foc i dos detinguts a Celrà després d'un presumpte narcoassalt

Un estudi constata una disminució del nombre de persones que fumen als entorns de centres escolars d'Olot

