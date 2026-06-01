Els nous radars fixes de Roses entren en servei i comencen a sancionar
Els dispositius, situats a l'avinguda de Rhode i la ronda Circumval·lació, ja multaran les infraccions detectades després del període de conscienciació
Els nous radars fixes als accessos de Roses han entrat en servei avui transcorregut el període de prova i conscienciació. Estan instal·lats a l'avinguda de Rhode i a la ronda Circumval·lació.
Des d'aquest dilluns començaran a sancionar-se les infraccions detectades. L’Ajuntament fa una crida a la ciutadania a respectar els límits de velocitat marcats, en benefici de la seguretat viària i de la prevenció de la sinistralitat.
Els nous radars fixes es van instal·lar el passat mes de desembre, amb la voluntat de reforçar el control de la velocitat i reduir el risc d’accidents a les principals entrades i sortides del centre del municipi.
En ambdós casos, els radars s’han instal·lat en punts amb una elevada intensitat de circulació i canvis sobtats de velocitat en la transició entre trams interurbans i urbans, on s’han produït accidents en el passat.
A més, es tracta de zones on conflueixen diferents tipologies d’usuaris -vehicles particulars, transport pesant, bicicletes i vianants -, fet que exigeix mesures específiques per garantir una circulació més segura i ordenada.
Els dos radars, clarament identificables, es troben precedits de la corresponent senyalització informativa, assenyalen des de l'Ajuntament.
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
- Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis