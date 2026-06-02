Detingut per un robatori violent amb estrebada al passeig Marítim d’Empuriabrava
La Policia Local de Castelló d’Empúries va arrestar un home de 27 anys després que una dona de 47 anys patís la sostracció de la bossa de mà de matinada
La Policia Local de Castelló d’Empúries va detenir diumenge un home de 27 anys com a presumpte autor d’un robatori amb violència a la via pública al passeig Marítim d’Empuriabrava.
Els fets van passar pels volts de les cinc i quart de la matinada, quan els agents van rebre un avís relacionat inicialment amb una possible situació d’assetjament a la via pública. Un cop al lloc, però, la patrulla va comprovar que es tractava d’un presumpte robatori violent d'una estrebada.
En concret, una dona de 47 anys va patir la sostracció d’una bossa de mà amb diverses pertinences personals. Arran dels fets, la Policia Local va activar un dispositiu de recerca per localitzar el presumpte autor.
Després de diverses gestions policials, els agents van identificar una persona que coincidia amb la descripció facilitada i la van acabar detenint com a presumpta autora del robatori.
La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies del succés.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una doctora i dues llevadores d’un hospital de Girona s’enfronten a penes de presó per causar un 96% de discapacitat a un nadó
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- Les dues dones ferides eren dins d'una piscina quan es va esfondrar la terrassa d'un bloc a Girona
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Mercadona estrena el seu nou model de botiga a dos municipis gironins
- La Pastisseria Buhigas de Caldes busca relleu abans de tancar portes aquest any
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros