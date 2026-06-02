Figueres reaprofita la flor dels til·lers per elaborar bosses de til·la de quilòmetre zero

La collita s’ha fet els últims dies amb la participació dels treballadors del SOC de Verd Urbà

La iniciativa ha permès elaborar bosses de til·la a partir de la flor recollida. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Figueres

L’Ajuntament de Figueres ha dut a terme una nova acció de reaprofitament d’elements naturals de la ciutat, aquest cop amb la flor dels til·lers. La iniciativa ha permès elaborar bosses de til·la a partir de la flor recollida en diferents arbres de la ciutat, especialment als voltants de la Biblioteca Fages de Climent.

La collita s’ha fet els últims dies amb la participació dels treballadors del SOC de Verd Urbà, en una actuació impulsada per les àrees de Medi Ambient i Serveis Urbans. Les bosses de til·la s'han repartit durant la Fira de la Gent Gran, celebrada aquest cap de setmana.

La collita feta els darrers dies amb la participació dels treballadors del SOC de Verd Urbà. / Ajuntament de Figueres

Una nova acció de reaprofitament

Aquesta actuació dona continuïtat a altres iniciatives municipals de reaprofitament d’elements vegetals de la ciutat. Al gener, l’Ajuntament ja va impulsar una acció similar amb les taronges amargues dels tarongers del Barri de la Presó, amb l’objectiu d’aprofitar-ne el fruit i evitar que caigués a la via pública.

Els pots de melmelada. / Ajuntament de Figueres

En aquella ocasió, les àrees de Medi Ambient i Serveis Urbans, en col·laboració amb els alumnes de l’Escola d’Hostaleria de Figueres, a l’Institut Olivar Gran, van elaborar la primera melmelada de taronges amargues de Figueres. Les taronges també van ser collides amb la participació dels treballadors del SOC de Verd Urbà.

La melmelada es va entregar a l’Associació de Veïns del Barri de la Presó, que es va encarregar de repartir-la entre els veïns del barri.

Una banda vinculada a la Camorra va introduir més de 300 bitllets falsos a les comarques de Girona

Protecció Civil homologa cinc plans d’autoprotecció a les comarques gironines

Desallotjat l’institut Vilumara de L’Hospitalet per un incendi en una aula

El Papa inclourà el català en la missa a la Sagrada Família però no en la benedicció de la Torre

L'atur baixa un 2,51% a Girona i la demarcació crea més de 10.400 llocs de treball al maig arran de l'inici de temporada

Detingut a Lloret un implicat en una estafa de 94.000 euros pel mètode de la "filla en problemes"
