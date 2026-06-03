Els fets delictius baixen un 4,7% a l’Escala en un any, però els robatoris a vehicles pugen un 43,8%
La Policia Local aixeca més actes per conductes incíviques, mentre l’accidentalitat baixa un 17% al municipi
Els fets delictius a l’Escala han baixat un 4,7% en un any, però els robatoris a l’interior de vehicles han crescut un 43,8%. Aquesta és la principal excepció en unes dades de seguretat que, en conjunt, continuen sent positives al municipi.
Segons les xifres exposades aquest dilluns a la Junta de Seguretat Local de l’Escala, el municipi ha passat de 740 a 705 fets delictius en el període comprès entre maig del 2025 i abril del 2026, en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Els diferents cossos policials, així com el delegat territorial d’Interior, Eduard Adrobau, van destacar que les dades de seguretat a l’Escala continuen sent bones en relació amb el conjunt de la demarcació, segons informa el consistori en un comunicat.
L’excepció són els robatoris a l’interior de vehicles a la població, que han augmentat de 32 a 46 casos, un 43,8% més. Els Mossos d’Esquadra van explicar que es tracta d’una tendència que han detectat també en altres punts del territori i que vinculen, sobretot, a la relaxació d’alguns propietaris a l’hora de deixar pertinences dins dels vehicles i a l’actuació de grups especialitzats que es mouen arreu del país.
Menys robatoris
A banda del descens general dels delictes, sobresurt especialment la baixada dels robatoris amb força, que han caigut un 34,2%, informa l'ajuntament en un comunicat.
La reducció és especialment marcada en els robatoris amb força a domicilis, que han passat de 144 a 80 casos, un 44,4% menys. També han baixat a la meitat els robatoris amb força en establiments, que han passat de 28 a 14 casos, amb una reducció del 50%.
Incivisme
En paral·lel, la Policia Local de l’Escala ha aixecat més actes per conductes incíviques, especialment per infraccions relacionades amb les deixalles, que han passat de 19 a 26, i per incompliments de l’ordenança de convivència ciutadana, que han augmentat de 25 a 35.
La Junta de Seguretat Local també va destacar el descens de l’accidentalitat a l’Escala. En el darrer any, els accidents dins el terme municipal han baixat un 17,05%, passant de 129 a 107. La majoria han estat sense ferits o amb ferits lleus, i només en tres casos hi ha hagut persones ferides greus.
30 patinets intervinguts
D’altra banda, la campanya iniciada el darrer mes per controlar els vehicles de mobilitat personal ha acabat amb el comís de 30 patinets que incomplien la normativa.
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