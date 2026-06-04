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Més de 100 bales de palla cremen en un camp de Vilamacolum

El pagès ja havia fet un perímetre i havia apartat diverses bales quan han arribat els Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / DdG

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Eva Batlle

Eva Batlle

Vilamacolum

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dijous al matí en un incendi de bales de palla a Vilamacolum, a l’Alt Empordà.

L’avís del foc s’ha rebut cap a les vuit del matí. Quan els efectius han arribat al lloc, el pagès ja havia creat un perímetre de seguretat i havia pogut apartar diverses bales per evitar que les flames s’estenguessin.

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D’entrada, els Bombers indiquen que el foc no afectarà més bales de palla, però sí que n’hi hauria entre 100 i 150 d’afectades. Com és habitual en aquest tipus d’incendis, els efectius les deixaran cremar de manera controlada fins que es consumeixin.

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