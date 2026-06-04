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Ensurt per un incendi en un camp a tocar de l’AP-7 a Llers

Els Bombers han extingit després que cremés 756 metres quadrats i obligués a tallar un carril en sentit la Jonquera

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu.

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

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Eva Batlle

Eva Batlle

Llers

Un incendi en un camp a tocar de l’AP-7 a Llers ha provocat un ensurt aquest dijous al migdia i ha obligat a tallar un carril de l’autopista en sentit la Jonquera.

El foc s’ha declarat a l’altura del quilòmetre 20,2 i ha cremat 756 metres quadrats de vegetació agrícola, segons els Bombers de la Generalitat.

L’avís s’ha rebut cap a dos quarts de dotze del migdia per un incendi de vegetació agrícola molt pròxim a l’autopista. Els primers a arribar al lloc han estat els Mossos d’Esquadra, que han comprovat els fets i han tallat un carril en sentit nord per garantir la seguretat i facilitar la feina dels serveis d’emergència.

Els Bombers han activat quatre dotacions, entre les quals una de comandament. Els efectius han detectat la columna de fum a tocar del voral de l’AP-7 i han iniciat les maniobres d’extinció per evitar que les flames avancessin.

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Fins al punt també s’hi han desplaçat els Agents Rurals. Finalment, cap a la una del migdia, els Bombers han donat l’incendi extingit.

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