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Expulsen un multireincident que tenia atemorits els veïns d'un barri de Figueres

La Policia Nacional ha fet efectiva la repatriació d’un home senegalès amb nombrosos antecedents per robatoris, amenaces, atemptat contra agents i una temptativa d’homicidi

Un agent de la Policia Nacional amb el multireincident detingut que ha estat expulsat.

Un agent de la Policia Nacional amb el multireincident detingut que ha estat expulsat. / Policia Nacional

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Eva Batlle

Eva Batlle

Figueres

La Policia Nacional ha fet efectiva l’expulsió d’un home multireincident a Figueres que tenia atemorits els veïns d’un barri de la Marca de l'Ham. L’home de 45 anys i de nacionalitat senegalesa i en situació irregular, ha estat repatriat al seu país en aplicació de la Llei d’Estrangeria després d’un procés administratiu iniciat fa més de dos anys.

L’ordre d’expulsió del territori nacional va ser dictada el març del 2024 per la Subdelegació del Govern a Girona, però la seva execució ha requerit gestions prolongades amb les autoritats consulars del país d’origen i amb els organismes interns competents per obtenir la documentació necessària per fer efectiva la repatriació.

Antecedents greus

Segons ha informat la Policia Nacional, l’home acumulava un historial delictiu amb nombrosos antecedents de gravetat. Entre aquests, hi consten robatoris amb violència i intimidació, robatoris amb força, furts, amenaces greus, atemptat contra agents de l’autoritat i fins i tot un homicidi en grau de temptativa.

La seva presència havia generat una forta alarma social en al barri de la Marca de l'Ham de Figueres, on els veïns havien denunciat reiteradament la conflictivitat associada a l’home.Les investigacions inicials van arribar a la Policia Nacional a través d’entitats locals i també de la policia autonòmica.

Expulsen un multireincident que tenia atemorits els veïns d'un barri de Figueres

Expulsen un multireincident que tenia atemorits els veïns d'un barri de Figueres / Policia Nacional

Casa ocupada

La localització de l’individu va ser complexa perquè no tenia cap domicili fix conegut. Davant d’aquesta situació, la Policia Nacional va intensificar la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i es van desplegar dispositius conjunts de vigilància i intel·ligència per intentar trobar-lo.

La coordinació entre els dos cossos policials va permetre ubicar finalment l’home en una casa ocupada d’un barri figuerenc. Un cop verificada la seva localització i completats tots els tràmits legals i de documentació, el Grup Operatiu d’Estrangeria de la Comissaria Local de Figueres va procedir a la seva detenció i custòdia.

L’home va ser traslladat, fa uns 15 dies, fins a l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, des d’on va embarcar en un vol amb destinació al Senegal. Amb aquesta actuació, la Policia Nacional destaca la cooperació amb els Mossos d’Esquadra en la lluita contra la multireincidència a Figueres.a Figueres.

Masquef: "Feia impossible la convivència"

L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, també s’ha referit públicament al cas en un missatge a la xarxa X, on va assegurar que l’individu era «una persona conflictiva amb nombrosos antecedents policials i judicials» i que «feia impossible la convivència». Masquef va agrair la feina de la Policia Nacional i va defensar que «per exemples com aquest cal poder expulsar les persones que no es comportin i no respectin les mínimes normes de convivència».

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La publicació de l’alcalde ha generat també crítiques de l’entitat antiracista Afroféminas, que ha acusat Masquef de «racisme institucional i crueltat» per celebrar l’expulsió, segons informa el setmari Empordà, del mateix grup editorial de Diari de Girona . En un comunicat difós a les xarxes, l’organització sosté que exhibir l’expulsió d’«un ésser humà vulnerable» com un motiu d’orgull institucional «no és gestió política: és carronyerisme electoral». L’entitat també afirma que l’home arrossegava, segons el seu parer, problemes de salut mental i exclusió, un extrem que no consta en la informació difosa per la Policia Nacional.

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