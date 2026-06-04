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Un incendi a l'abocador manté els Bombers treballant a Pedret i Marzà

Els Bombers hi van arribar dimecres al vespre amb nou dotacions i aquest dijous encara hi mantenen efectius remullant i removent els residus afectats

L'incendi de l'abocador de Pedret i Marzà.

L'incendi de l'abocador de Pedret i Marzà. / Captura de vídeo /Bombers

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Eva Batlle

Eva Batlle

Pedret i Marzà

Els Bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dijous en un incendi al centre de tractament de residus de Pedret i Marzà, , que va començar dimecres al vespre.

L’avís del foc es va rebre quan faltaven dos minuts per les set del vespre a través del 112. L’incendi afectava una pila de deixalles dins les instal·lacions de la planta i, inicialment, els Bombers hi van desplaçar nou dotacions.

Els efectius van centrar les tasques d’extinció al flanc dret del foc, amb una estratègia defensiva i el suport de maquinària pesant per poder treballar sobre la pila de residus afectada.

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Aquest dijous al matí, l’incendi encara no es donava per extingit i hi continuaven treballant tres dotacions dels Bombers, remullant i removent la pila de deixalles. En aquest tipus d’incendis, l’extinció pot ser llarga perquè les flames i els punts calents poden quedar actius a l’interior dels residus acumulats.

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