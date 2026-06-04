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Junts es desmarca de la moció de censura que han presentat els seus regidors a l'alcaldessa de Pont de Molins

La formació assegura que treballa per una nova candidatura per a l'any vinent

Marie L. Gournay, al costat del secretari, explicant-se en el ple de dijous passat.

Marie L. Gournay, al costat del secretari, explicant-se en el ple de dijous passat. / Marc Testart

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ACN

ACN

Pont de Molins

El partit de Junts s'ha desmarcat de la moció de censura que han presentat els tres regidors que tenen a l'Ajuntament de Pont de Molins. Aquest dijous han anunciat que s'agrupen amb el regidor expulsat del govern per l'actual alcaldessa per fer una moció de censura i aconseguir un canvi en l'alcaldia. Des de l'executiva comarcal asseguren que han mostrat "perplexitat i desacord" en la mesura que han pres els tres regidors de Junts a Pont de Molins. A més, la formació assegura que ja treballa per fer una nova candidatura per a les eleccions del 2027. Des de Junts apunten que serà "una llista completament renovada".

Pont de Molins viurà un canvi de govern en les properes setmanes. Des del 2023 hi governava ERC amb quatre regidors i Junts era l'únic grup a l'oposició amb tres. Aquesta setmana, però, ha transcendit que l'alcaldessa de Pont de Molins ha fet fora un dels quatre regidors del govern local i l'acusava d'abús de poder.

Aquest dijous, el regidor expulsat i els tres membres de Junts al consistori altempordanès han presentat una moció de censura a l'actual alcaldessa. Com que seran quatre regidors, suposarà un canvi d'alcaldia. Des de Junts, però, no veuen amb bons ulls aquesta operació política. L'executiva comarcal ha mostrat "perplexitat i desacord" amb la decisió que han pres els tres regidors.

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Des de la formació, critiquen que al llarg del mandat s'han viscut "diferents episodis de desconcert i desgavell" però la moció de censura ha estat la gota que ha fet vessar el got. Per això, Junts ha avançat que ja treballen amb una candidatura nova i que suposarà una renovació total entre tots els membres que formen la seva llista. De moment, la formació ha avançat que comptarà amb "persones implicades amb el teixit associatiu i les entitats del poble". A més, remarca que seran "persones joves, solvents i amb ganes de treballar".

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