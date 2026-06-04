Oncolliga amplia el servei de suport psicològic al sociosanitari de l'hospital de Figueres
L’objectiu és oferir un espai de suport emocional, psicoeducació i eines d'autocura per evitar el desgast professional i humà davant l’exposició al dol continuat
La Fundació Oncolliga Girona ha ampliat el seu servei de suport psicològic a la Fundació Salut Empordà, oferint sessions específiques per a les persones treballadores de la Unitat de cures pal·liatives de l’Hospital d’Atenció Intermèdia (HAI) Bernat Jaume. Aquesta iniciativa neix de la detecció d’una necessitat creixent entre aquest equip de professionals, on l’exposició al dol i al patiment de les persones ateses i les seves famílies és constant.
Les sessions van a càrrec de la psicòloga d’Oncolliga especialista en emergències, dol i psicooncologia, Victòria Comas. Explica que la idea va sorgir arran de constatar el pes emocional que sostenen aquests professionals: "No es tracta d’un incident crític concret, sinó d'una acumulació de dols. A cures pal·liatives, l'acompanyament al final de la vida és la realitat diària. Hem de tenir en compte que, des del mes de gener, el servei ha acompanyat a més d’un centenar de persones en aquest procés".
Més enllà del “burnout”: la fatiga per compassió
El programa posa el focus en un concepte clau: la fatiga per compassió. A diferència del burnout, que sol estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema, la fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l’empatia generada amb el patiment de l'altre.
"Sembla que per fer bé la teva feina no t'hagi d'afectar, però ets una persona humana i aquestes situacions t’acaben afectant", afirma Victòria Comas. El desgast de no gestionar aquestes emocions pot portar els professionals a aixecar barreres que bloquegen l'empatia, afectant tant la qualitat de l'atenció assistencial com la seva pròpia vida personal.
Per adaptar-se al ritme de treball de l’HAI Bernat Jaume, el servei s'ha estructurat en sessions quinzenals d’una hora. No es tracta d’una teràpia com a tal, sinó d’un espai de psicoeducació i ventilació emocional on les persones treballadores de la Unitat de cures pal·liatives poden compartir com els afecten les situacions viscudes. Durant les sessions es treballen conceptes com el dol professional, la comunicació de males notícies o la sobresaturació del servei, i s'ofereixen eines pràctiques d'autocura.
Amb aquesta ampliació del servei de psicologia, la Fundació Oncolliga Girona i la Fundació Salut Empordà fan un pas endavant en la cura de la salut mental dels professionals sanitaris de l’entitat.
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