Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Explicacions Girona FCVaga professorsRodatge Tomb RaiderNoms gironinsClimatitxació escola GironaBrigades Girona
instagramlinkedin

Crema totalment una embarcació de 15 metres d'eslora a Empuriabrava

Les maniobres han permès evitar que les flames afectessin les naus colindants

Un bomber treballant en l'incendi del vaixell d'Empuriabrava.

Un bomber treballant en l'incendi del vaixell d'Empuriabrava. / Bombers de la Generalitat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Eva Batlle

Eva Batlle

Empuriabrava

Una embarcació de fibra d’uns 15 metres d’eslora ha cremat totalment aquesta matinada a Port Salins, a Empuriabrava. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís quan passaven cinc minuts de les dues de la matinada d'aquest divendres i hi han desplaçat cinc dotacions.

Quan els efectius han arribat al lloc, el foc afectava completament el vaixell. Els Bombers han posat una cadena d’amarratge per evitar que l’embarcació es mogués i han apartat les embarcacions del costat per impedir que les flames es propaguessin a altres vaixells del port.

L'embarcació d'Empuriabrava en flames.

L'embarcació d'Empuriabrava en flames. / Bombers de la Generalitat

Un cop controlada la situació, els efectius han inundat l’embarcació amb aigua perquè quedés enfonsada i després l’han segellada amb escuma extintora per sobre. Fins al lloc també s’hi ha desplaçat Salvament Marítim, que ha treballat tirant aigua des d’un canó d’extinció.

Notícies relacionades

Els responsables de Port Salins han col·locat barreres de contenció per prevenir possibles afectacions derivades de l’incendi i de les tasques d’extinció, informa el cos d'emergències. El succés s'ha saldat sense ferits. A la zona també hi ha actuat la Policia Local de Castelló d'Empúries.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
  2. Llista: Aquests són els noms i cognoms més freqüents entre la població gironina
  3. «Tot i el meu cognom no munto a cavall, però soc cavaller»
  4. Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
  5. Una AFA de Girona s’ofereix a pagar 150.000 euros per climatitzar les aules i denuncia que Educació els 'dona llargues
  6. La cúpula del Girona parla després del descens: 'Ara la prioritat és tornar a pujar
  7. La plaça del Vi de Girona s'omple de banderoles i estendards pel rodatge de Tomb Raider
  8. Torna la Fira de la Gamba de Palamós amb degustacions: del suquet de canana al gelat de gamba

Crema totalment una embarcació de 15 metres d'eslora a Empuriabrava

Crema totalment una embarcació de 15 metres d'eslora a Empuriabrava

Detenen dos membres d'un grup criminal que vigilaven un cultiu de 474 plantes de marihuana a Maçanet

Detenen dos membres d'un grup criminal que vigilaven un cultiu de 474 plantes de marihuana a Maçanet

Les pluges deixen una quarantena d’incidències a Girona, amb Ripoll com a punt més afectat

Les pluges deixen una quarantena d’incidències a Girona, amb Ripoll com a punt més afectat

Els Mossos alerten d'un repunt en les taxes màximes d'alcohol a les carreteres gironines tot que hi ha més "consciència"

Els Mossos alerten d'un repunt en les taxes màximes d'alcohol a les carreteres gironines tot que hi ha més "consciència"

Àlex Brull, director del Fimag: «La màgia agrada però cal programar-la encara molt més»

Àlex Brull, director del Fimag: «La màgia agrada però cal programar-la encara molt més»

Les Preses reserva energia solar pública per a llars vulnerables

Les Preses reserva energia solar pública per a llars vulnerables

De la responsabilitat a l’acció: Costa Brava Mediterranean Foods s’adhereix al Pacte Mundial de les Nacions Unides i alinea els seus objectius climàtics amb la SBTi

De la responsabilitat a l’acció: Costa Brava Mediterranean Foods s’adhereix al Pacte Mundial de les Nacions Unides i alinea els seus objectius climàtics amb la SBTi
Tracking Pixel Contents