Crema totalment una embarcació de 15 metres d'eslora a Empuriabrava
Les maniobres han permès evitar que les flames afectessin les naus colindants
Una embarcació de fibra d’uns 15 metres d’eslora ha cremat totalment aquesta matinada a Port Salins, a Empuriabrava. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís quan passaven cinc minuts de les dues de la matinada d'aquest divendres i hi han desplaçat cinc dotacions.
Quan els efectius han arribat al lloc, el foc afectava completament el vaixell. Els Bombers han posat una cadena d’amarratge per evitar que l’embarcació es mogués i han apartat les embarcacions del costat per impedir que les flames es propaguessin a altres vaixells del port.
Un cop controlada la situació, els efectius han inundat l’embarcació amb aigua perquè quedés enfonsada i després l’han segellada amb escuma extintora per sobre. Fins al lloc també s’hi ha desplaçat Salvament Marítim, que ha treballat tirant aigua des d’un canó d’extinció.
Els responsables de Port Salins han col·locat barreres de contenció per prevenir possibles afectacions derivades de l’incendi i de les tasques d’extinció, informa el cos d'emergències. El succés s'ha saldat sense ferits. A la zona també hi ha actuat la Policia Local de Castelló d'Empúries.
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