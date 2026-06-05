Ple municipal
L'Ajuntament de Figueres demana a la Generalitat que exerceixi l’acusació popular pel crim masclista de la plaça Tarradellas
L’Ajuntament condemna el feminicidi del 19 de maig i opta per canalitzar la personació judicial a través del Govern per evitar dubtes jurídics sobre la legitimitat municipal
La família de la víctima de l'assassinat masclista de Figueres exercirà l'acusació particular
Santi Coll
L’Ajuntament de Figueres proposa que sigui la Generalitat de Catalunya, a través dels seus serveis jurídics, qui exerceixi formalment l’acusació popular en la causa oberta pel crim masclista comès el 19 de maig a la plaça Josep Tarradellas. En el ple ordinari celebrat aquest dijous, l’alcalde Jordi Masquef ha defensat aquesta via en nom de tots els grups municipals després d'una intensa reunió de portaveus, a través d'una declaració institucional, com la més sòlida jurídicament per garantir la presència en el procediment penal i evitar que una eventual personació directa del consistori pugui ser inadmesa pels tribunals. La resolució del ple arriba tres dies després que, a través d'EMPORDÀ, la família de la víctima fes públic que exercirà l'acusació particular per "revisar amb rigor tot el que va passar aquelles 72 hores".
La proposta, que s’ha elevat al ple municipal com a declaració institucional sense debat i no pas com a dictamen ordinari com figurava a l'ordre del dia, parteix d’una condemna "ferma i enèrgica" del feminicidi de Figueres, ocorregut en una plaça pública, al costat d’una escola, a plena llum del dia i en una franja horària amb presència d’infants, famílies i adolescents que sortien dels instituts propers. El text municipal remarca la commoció provocada pel crim a la ciutat, a la comarca i al conjunt de Catalunya, i expressa el condol institucional a la família i a l’entorn de la víctima.
El risc jurídic d’una acusació popular directa de l’Ajuntament
El punt central de la declaració és el paper que ha de jugar l’Ajuntament de Figueres en la causa penal. El consistori considera necessària la seva presència com a acusació popular, però admet que els ajuntaments no disposen d’una habilitació legal expressa per personar-se en procediments penals per violència masclista, a diferència de la Generalitat, que sí que té aquesta cobertura normativa.
Segons l’argumentació municipal, no n’hi ha prou que els municipis tinguin competències en matèria de promoció de la igualtat entre homes i dones i de lluita contra la violència de gènere. Perquè una persona jurídica pública, com un ajuntament, pugui actuar com a acusació popular, cal que una llei l’autoritzi expressament. El dictamen adverteix que invocar només les competències municipals podria no ser suficient davant dels òrgans judicials.
L’Ajuntament també apunta que es podria defensar que un feminicidi és una manifestació de discriminació per raó de gènere o sexe i, per tant, intentar emparar la personació en la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no-discriminació. Tot i això, el mateix document reconeix que hi ha pronunciaments judicials que han inadès l’acusació popular dels ajuntaments en causes de violència masclista perquè no l’han equiparat a un supòsit d’odi o discriminació.
La Generalitat, via més segura per exercir l’acusació popular
Davant aquest escenari, el posicionament de l’Ajuntament de Figueres és evitar una interpretació jurídica discutible i optar per la via que considera més eficaç: sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que es personi com a acusació popular. El dictamen subratlla que el Govern sí que té una habilitació legal expressa per fer-ho en procediments penals per violències masclistes.
Això vol dir que l’acusació popular l’exerciria formalment la Generalitat, però també a petició de l’Ajuntament. El consistori es reserva un paper de suport, col·laboració i seguiment conjunt del cas, com a administració de proximitat i com a institució directament vinculada a la ciutat on es va produir el crim masclista.
El text defensa que aquesta fórmula permet oferir una resposta "integral i unívoca" de les administracions públiques i evita que puguin sorgir dubtes interpretatius en seu judicial. En altres paraules, Figueres vol ser present en la causa, però prefereix que la personació es faci per la via jurídicament més blindada, perquè l’objectiu és que el procediment penal avanci sense entrebancs formals.
Treball conjunt entre Figueres i el Govern
La declaració també destaca que l’Ajuntament de Figueres i la Generalitat han estat en contacte permanent des de poc després dels fets. En aquest treball conjunt hi han participat l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef; la regidora d’Igualtat, Gemma Gironella; la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i la directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, Olga Jiménez Palau, juntament amb els seus equips.
Segons la proposta, aquesta coordinació respon als principis d’eficiència, col·laboració, coordinació i lleialtat institucional. L’Ajuntament defensa que l’acusació popular s’ha d’entendre com una resposta de l’Administració en conjunt, però vehiculada a través de la Generalitat per garantir més seguretat jurídica.
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