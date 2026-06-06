Sardinada popular dels pescadors, a l'Escala
La Riba ha acollit fins al migdia una degustació cuinada per la Confraria de Pescadors i una cantada del grup Oreig
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La platja i la Riba de l'Escala s'han omplert aquest matí de visitants i veïns per participar a la sardinada popular organitzada per la Confraria de Pescadors en el marc de la campanya Viu en Blau per posar en valor la tradició marinera i la pesca.
Els pescadors han estat els encarregats de cuinar les sardines que se servien a la Riba. La jornada ha estat amenitzada per la cantada del grup Oreig.
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