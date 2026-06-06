Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
TruffautRodatge Tomb RaiderFestivalotAparcament GironaComarquesAgenda Girona
instagramlinkedin

Sardinada popular dels pescadors, a l'Escala

La Riba ha acollit fins al migdia una degustació cuinada per la Confraria de Pescadors i una cantada del grup Oreig

Sardinada popular a l'Escala.

Sardinada popular a l'Escala. / Basili Gironès

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

L'Escala

La platja i la Riba de l'Escala s'han omplert aquest matí de visitants i veïns per participar a la sardinada popular organitzada per la Confraria de Pescadors en el marc de la campanya Viu en Blau per posar en valor la tradició marinera i la pesca.

Els pescadors han estat els encarregats de cuinar les sardines que se servien a la Riba. La jornada ha estat amenitzada per la cantada del grup Oreig.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
  2. Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret
  3. Llagostera retira les funcions a un policia local per buscar el telèfon d'un 'instagramer' que l'acusava de pederàstia
  4. Un fugitiu condemnat per narcotràfic s’amaga mesos a casa de la mare a Santa Cristina d’Aro després de no tornar a la presó
  5. Girona instal·la un contenidor transparent per desmuntar mites sobre el reciclatge
  6. Torna la Fira de la Gamba de Palamós amb degustacions: del suquet de canana al gelat de gamba
  7. Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts
  8. La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix

Sardinada popular dels pescadors, a l'Escala

Sardinada popular dels pescadors, a l'Escala

El Festivalot torna a convertir Girona en una gran festa familiar: "Tot està pensat perquè els nens s’ho passin bé"

El Festivalot torna a convertir Girona en una gran festa familiar: "Tot està pensat perquè els nens s’ho passin bé"

L'ampliació de la carretera de Colomers a Verges es licitarà abans d'acabar l'any i costarà 14MEUR

L'ampliació de la carretera de Colomers a Verges es licitarà abans d'acabar l'any i costarà 14MEUR

El Festivalot torna a convertir Girona en una gran festa familiar

El Festivalot torna a convertir Girona en una gran festa familiar

Comexi obre "una etapa estratègica" amb l’ampliació de Riudellots

Comexi obre "una etapa estratègica" amb l’ampliació de Riudellots

Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: "No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida"

Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: "No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida"

El GEiEG rep la distinció d’Amic Honorari per la seva aportació a Girona

El GEiEG rep la distinció d’Amic Honorari per la seva aportació a Girona

Blanes reparteix 10.500 euros als millors treballs de recerca i de cicles formatius dels instituts públics

Blanes reparteix 10.500 euros als millors treballs de recerca i de cicles formatius dels instituts públics
Tracking Pixel Contents