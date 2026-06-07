Junts per Castelló d'Empúries i Empuriabrava presenta Raquel Domínguez com a cap de llista per a les eleccions municipals
A la presentació de dissabte al vespre, que va reunir més d'un centenar de persones a l'Hort de Santa Clara, hi van intervenir el diputat i portaveu al Parlament, Salvador Vergés, l'alcalde de Campmany, Joan Fuentes i l'actual regidora, Dolors Barceló
Raquel Domínguez encapçalarà la candidatura de Junts per Castelló d’Empúries i Empuriabrava a les eleccions municipals de l’any vinent. La presentació de la cap de llista va tenir lloc aquest dissabte al vespre a l’Hort de Santa Clara, en un acte que va reunir més d’un centenar de persones i que va comptar amb la participació de diversos càrrecs del partit, entre els quals el diputat i portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés; l’alcalde de Campmany, Joan Fuentes; i l’actual regidora Dolors Barceló.
Durant l’acte, Domínguez va situar com a prioritats per al municipi la seguretat i la convivència, la millora de l’estat dels carrers, places i espais públics, i el funcionament dels serveis bàsics. La candidata va defensar la necessitat d’incrementar els recursos tècnics i humans de la policia local i va apostar per destinar els recursos municipals a qüestions que tinguin un retorn directe per a la ciutadania.
Domínguez també va remarcar que la neteja, l’enllumenat, el manteniment dels carrers, la recollida de residus i la jardineria formen part del dia a dia dels veïns, i va reclamar un ajuntament més àgil, coordinat i eficient. A més, va assenyalar l’habitatge, la promoció econòmica i turística i el suport al comerç, l’hostaleria, els autònoms i les empreses com altres eixos del seu projecte. La candidata va assegurar que l’acompanyarà un equip compromès i va fer una crida a sumar-hi persones amb idees, experiència i ganes de treballar pel municipi.
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