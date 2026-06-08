La campanya "Pobles que apaguen focs" per prevenir incendis a la Muga ja supera els 6.000 euros recaptats
La Fundació Pioneers of Our Time ha ampliat fins al pròxim 30 de juny el termini per participar a través del micromecenatge
La Fundació Pioneers of Our Time ha ampliat fins al pròxim 30 de juny el termini per participar en la campanya de micromecenatge «Pobles que apaguen focs», una iniciativa que vol implicar escoles, entitats locals i ciutadania en la prevenció dels grans incendis forestals i en la regeneració del paisatge de la Vall de la Muga, a l’Alt Empordà.
Des de la seva posada en marxa, la campanya ja ha aconseguit recaptar més de 6.000 euros en aportacions, una resposta que, segons la fundació, evidencia el compromís ciutadà amb la necessitat de preparar el territori davant el risc creixent dels grans incendis forestals.
La iniciativa forma part de la convocatòria de matchfunding impulsada per la Fundación Triodos i Suma Impact Foundation, destinada a donar suport a projectes amb impacte social i ambiental positiu basats en solucions vinculades a la natura. El projecte de Pioneers of Our Time ha estat un dels dos seleccionats en aquesta convocatòria i ha rebut un capital inicial de 5.000 euros.
A més, cada donació ciutadana es doblarà gràcies al sistema de matchfunding impulsat per Suma Impact Foundation, fins a un màxim de 5.000 euros addicionals. Les aportacions es poden fer fins al pròxim 30 de juny a través de la plataforma de crowdfunding de la Fundación Triodos.
Gran incendi a l'Empordà
La proposta neix de l’experiència viscuda a la conca de la Muga després dels grans incendis forestals de l’any 2012, que van afectar més de 13.000 hectàrees, van provocar quatre víctimes mortals i van causar importants pèrdues econòmiques i ambientals al territori.
Després d’anys treballant en un model pioner de governança compartida i en el desenvolupament d’un pla de prevenció de grans incendis forestals a la Muga, la Fundació vol ara fer un pas més i portar aquest debat a les escoles i als pobles del territori.
El projecte posa un èmfasi especial en la sensibilització educativa i en la participació dels alumnes. L’objectiu és que els infants i joves de la Vall de la Muga coneguin els riscos associats als grans incendis forestals, però també les oportunitats vinculades a una nova economia rural basada en l’agricultura de futur, la gestió forestal sostenible i la conservació dels valors naturals.
L’altre projecte seleccionat de l’Alt Empordà dins la mateixa convocatòria és «Regenerando mariposas en el Empordà», impulsat per The Regen Institute i A Regenerar.
La Fundació Pioneers of Our Time treballa per crear un model de paisatge resilient a la conca de la Muga que sigui demostratiu i replicable a la resta de la Mediterrània. La seva activitat se centra en la restauració del paisatge, la governança compartida, la bioeconomia, la recerca, la innovació i la divulgació, amb l’objectiu de generar un nou model de regeneració territorial.
- Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
- Famílies d’una escola denuncien que els seus fills van trobar insectes a la sopa del menjador
- Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida
- Aquest és el percentatge del sou que els gironins destinen a pagar el lloguer
- Bitàcora, el bar de Palamós amb cuina d'alta qualitat: “Pots venir un dia a fer unes braves i un altre dia a menjar ostres”
- Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret
- Necrològiques del 7 de juny de 2026
- Un bar denuncia perjudicis pel rodatge de ‘Tomb Raider’ a Girona i reclama el mateix tracte que altres negocis afectats