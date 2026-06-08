Comença el judici contra els 11 acusats d'integrar una organització criminal que fabricava narcollanxes a l'Empordà
La fiscalia sosté que feien les embarcacions per a bandes de traficants del Marroc, Portugal, Suïssa, Holanda i Espanya
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L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dilluns 11 acusats d'integrar l'organització criminal desmantellada el setembre del 2022 que presumptament es dedicava a fer narcollanxes a l'Alt Empordà. La fiscalia sosté que van fabricar, emmagatzemar, modificar i avarar diverses "embarcacions semirígides prohibides" destinades al narcotràfic entre el 2021 i el 2022. Segons l'acusació pública, la xarxa estava "totalment jerarquitzada", tenia un "alt grau de professionalització" i subministrava llanxes a "altres organitzacions criminals" del Marroc, Portugal, Suïssa, Holanda i Espanya. S'enfronten a penes d'entre 5 i 11 anys de presó per delictes de pertinença a organització criminal, contraban i contra la salut pública.
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