Eleccions municipals 2027
Gent del Poble obre un parèntesi i no es presentarà a les municipals del 2027 a Roses
El grup municipalista liderat per Fèlix Llorens, clau en els governs dels dos darrers mandats, defensa que la decisió "no és una renúncia ni un final"
Santi Coll
El grup municipalista Gent del Poble, liderat per Fèlix Llorens com a portaveu a l'Ajuntament, ha anunciat que no es presentarà a les pròximes eleccions municipals del 2027 a Roses. La formació obre així un parèntesi després de 16 anys de trajectòria política municipal, amb etapes tant al govern com a l’oposició, i després d’haver tingut un paper determinant en la governabilitat del municipi durant els darrers mandats. "Ha arribat el moment d'aturar-nos i reflexionar", ha admès Fèlix Llorens en declaracions a l'EMPORDÀ. Aquesta decisió s'ha pres pocs dies abans del relleu a l'alcaldia acordat en el pacte de govern tripartit que gent del Poble va subscriure el juny del 2023 amb el PSC i Junts. Llorens ha afirmat que "l'acord es complirà sense cap problema". Fèlix Llorens comparteix el grup municipal amb Lluís Mas Blanch, el qual va substituir Yanna Arjona el 2025, en circumstàncies doloroses a causa de la malaltia i mort de la regidora.
La decisió arriba en un moment especialment significatiu per al grup. A les eleccions municipals del 2023, Gent del Poble va obtenir dos regidors i va ser una peça clau per fer possible el govern tripartit amb el PSC i Junts. En el mandat anterior, entre el 2019 i el 2023, també havia format part del govern municipal, aleshores amb ERC i Junts. La seva sortida de l’escenari electoral del 2027 deixa, per tant, una incògnita rellevant en el mapa polític rosinc.
Segons ha explicat la formació en un comunicat, la decisió respon a una "reflexió profunda i compartida dins del partit" i s’ha pres "des de la responsabilitat i l’honestedat". Gent del Poble remarca que no es tracta d’un adeu definitiu, sinó d’una pausa per "renovar el projecte, incorporar nova gent i noves idees, i poder tornar en el futur amb més força".
Un balanç centrat en la cultura, la promoció i la dinamització
Durant aquests anys, el grup municipalista reivindica haver treballat per construir un municipi "viu, actiu i amb oportunitats durant tot l’any". Entre les iniciatives que destaca hi ha la Ruta de les Tapes, la consolidació de Ca l’Anita com a espai cultural de referència i l’impuls de cicles com el Març de Paraules, el Cicle De Dins o Roses Patrimoni Viu.
La formació també posa en valor projectes vinculats a la dinamització del municipi fora de la temporada alta, com la Fira de la Cervesa Artesana o el Festivalet, així com la voluntat de projectar Roses com a porta del Cap de Creus i de reforçar el patrimoni local. En l’àmbit econòmic i identitari, Gent del Poble també destaca la creació de l’Aula Gastronòmica i el suport al sector primari, especialment a l’agricultura, la ramaderia i la pesca.
Crítica al pes de la burocràcia municipal
Malgrat aquest balanç, el grup admet que en l’actualitat "cada vegada és més difícil tirar endavant projectes des de l’Ajuntament", a causa de la complexitat dels processos i de les dificultats administratives. Segons Gent del Poble, aquesta situació "genera desgast i dificulta que els projectes arribin a la ciutadania amb l’impacte i la rapidesa que el poble necessita".
La formació és especialment crítica amb el pes de la burocràcia en la gestió municipal i adverteix que "quan la burocràcia s’imposa, la voluntat del poble queda en segon pla". En aquest context, el partit defensa que fer un pas al costat és un acte de responsabilitat per repensar el projecte abans de tornar a presentar-se davant la ciutadania.
"La decisió no és una renúncia ni un final, sinó un acte de responsabilitat", assegura el grup municipalista, que agraeix el suport rebut durant aquests 16 anys per part de regidors, militants, simpatitzants i veïns de Roses. Gent del Poble conclou que el seu compromís amb el municipi "continua intacte" i que el projecte municipalista "continua i tornarà amb més força en el futur".
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