Un ocell marí, el Xatruc, torna a criar a la platja tancada dels Aiguamolls
La restricció a l’espai litoral dins la Reserva Natural Integral del Parc Natural ha permès «recuperar un hàbitat fràgil on també nidifica el corriol camanegre
Redacció
El xatruc menut, un ocell marí, ha tornat a criar a la platja de Can Comes de Castelló d’Empúries. Es tracta d’un tram de litoral dins la Reserva Natural Integral del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà on es va restringir l’accés durant tot l’any per a la protecció de l’espai natural, de la fauna i la flora. Des del Parc Natural, consideren una mostra de l’efecte de restringir l’accés el retorn d’aquesta au amenaçada. Al mateix espai hi nidifica el Corriol Camanegre.
El xatrac menut (Sternula albifrons) és una espècie catalogada com a «vulnerable». Ara se’l pot veure criant a la platja dels Aiguamolls. Ho fa en terrenys sorrencs o amb llims, amb poca vegetació, i necessita zones tranquil·les. Ho expliquen des del Parc Natural a través de les xarxes de comunicació on posen de manifest que cria en espais lliures de depredadors i de presència humana. El fet de tancar la platja afavoreix que es donin aquestes condicions. L’au es troba en un tram litoral desert enmig de platges amb milers de turistes durant la temporada turística.
Actualment, Catalunya només té colònies reproductores al delta de l’Ebre, mentre que al delta del Llobregat hi cria una única parella els darrers anys. «Ara també ha tornat a niar als Aiguamolls de l’Empordà, on troba les condicions ideals per reproduir-se», informen.
Una Reserva Integral
La platja de Can Comes forma part des del 1983 de la Reserva Natural Integral del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Fins a l’any passat, es tancava l’accés a un sector durant uns mesos, entre abril i juny. El Parc i l’Ajuntament van acordar mantenir la restricció durant tot l’any com es fa en altres espais litorals catalans.
Es manté oberta la part de la gola del Fluvià i la situada davant el càmping Laguna. Només s’hi accedeix amb les sortides organitzades des del mateix Parc Natural que compten amb guies experts.
La mesura, segons destaca el Parc Natural en la publicació, ha permès «recuperar un hàbitat fràgil on també nidifica el corriol camanegre i creixen espècies vegetals protegides». També nidifica a la sorra de la platja entre abril i juny i és una au amenaçada per la pèrdua d’hàbitats.
La mesura per protegir aquesta au i altres com el xatruc que puguin trobar refugi a l’espai natural es considera que ha estat un èxit possible «gràcies a la feina constant dels informadors i informadores de platges, dels Agents Rurals, dels Guardes Rurals, del personal del parc (especialment la brigada de manteniment), i del compromís dels membres de la Junta de Protecció, que van aprovar la mesura per garantir la conservació d’un dels espais més valuosos del Parc». També la col·laboració de l’Ajuntament perquè la mesura fons a llarg termini.
Per als responsables del Parc Natural, «el sacrifici de no entrar en un tram de la platja, és en realitat, una aposta col·lectiva per la vida que hi torna»
- Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret
- Bitàcora, el bar de Palamós amb cuina d'alta qualitat: “Pots venir un dia a fer unes braves i un altre dia a menjar ostres”
- Un bar denuncia perjudicis pel rodatge de ‘Tomb Raider’ a Girona i reclama el mateix tracte que altres negocis afectats
- Llagostera retira les funcions a un policia local per buscar el telèfon d'un 'instagramer' que l'acusava de pederàstia
- Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
- La sèrie de Tomb Raider d'Amazon Prime Video inicia el rodatge a Girona amb gran expectació
- Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts
- Girona instal·la un contenidor transparent per desmuntar mites sobre el reciclatge