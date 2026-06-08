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Tres focus d'incendi a tocar de l’AP-7 obliguen a activar els Bombers a Pont de Molins

Les flames van afectar sobretot un canyissar en diversos punts repartits al llarg de mig quilòmetre

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu.

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

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Eva Batlle

Eva Batlle

Pont de Molins

Els Bombers van treballar aquest diumenge a la nit en un incendi a tocar de l’AP-7, al seu pas per Pont de Molins, a l’Alt Empordà.

L’avís es va rebre a l’altura del quilòmetre 17 de l’AP-7, en sentit Girona, per un conat d’incendi en diversos punts del marge de l’autopista. Inicialment s’hi van activar tres dotacions dels Bombers, tot i que finalment en van treballar dues.

Segons han informat els Bombers, quan els efectius van arribar a la zona es van trobar tres focus d’incendi. El primer era de petites dimensions, mentre que els altres dos estaven repartits al llarg d’una distància aproximada de mig quilòmetre.

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Les flames van afectar sobretot un canyissar, tot i que a l’entorn també hi havia vegetació verda. Els Bombers van poder controlar i apagar el foc, que es va donar per extingit cap a les deu de la nit.

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