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Educació

Els alumnes de l'Escola Joaquim Cusí recorren Figueres amb motiu del seu cinquantenari

Han estat rebuts per l'alcalde Jordi Masquef a l'Ajuntament i han celebrat una trobada al Parc Bosc

La sortida escolar ha permès als alumnes descobrir aspectes de Figueres

La sortida escolar ha permès als alumnes descobrir aspectes de Figueres / JC

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Redacció

Redacció

Figueres

L'Escola Joaquim Cusí i Furtunet de Figueres ha viscut aquest dilluns al matí una jornada molt especial en el marc dels actes de celebració del seu 50è aniversari. Tot l'alumnat del centre ha participat en una activitat pensada per conèixer millor la figura de Joaquim Cusí, el farmacèutic figuerenc que dona nom a l'escola.

Els escolars guiats pels alumnes de sisè

Els escolars guiats pels alumnes de sisè / JC

Al llarg del matí, els nens i nenes han recorregut diferents espais de la ciutat vinculats a la vida i al llegat de Joaquim Cusí. Per adaptar l'activitat a les diferents edats, s'han dissenyat quatre rutes que han passat per indrets tan emblemàtics com la Casa Cusí de la Rambla, l'antiga Farmàcia Moderna —actual Farmàcia Genís—, l'Ajuntament, el Parc Bosc, el carrer Joaquim Cusí i la zona esportiva.

Guies de sisè

Un dels aspectes més destacats de la jornada ha estat el paper dels alumnes de sisè, que s'han convertit en guies dels diferents grups. Els més grans han acompanyat els companys més petits durant els recorreguts i els han ajudat a resoldre reptes i activitats relacionades amb la figura de Joaquim Cusí i amb la ciutat de Figueres.

Un grup d'alumnes amb l'alcalde Jordi Masquef en el seu despatx

Un grup d'alumnes amb l'alcalde Jordi Masquef en el seu despatx / JC

Més enllà de descobrir la història d'un personatge rellevant per a la ciutat, l'activitat també ha servit per fomentar la convivència entre alumnes de diferents edats i reforçar el sentiment de pertinença a l'escola.

La jornada ha culminat al Parc Bosc, on tots els participants han compartit un esmorzar conjunt en un ambient festiu i de celebració.

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Foto de grup d'alumnes i mestres del Cusí en el Parc Bosc

Foto de grup d'alumnes i mestres del Cusí en el Parc Bosc / JC

Aquesta activitat forma part del programa d'actes del 50è aniversari de l'Escola Joaquim Cusí i Furtunet, una commemoració que durant aquest curs està permetent recordar la trajectòria del centre i enfortir els vincles entre l'escola, el seu alumnat i la ciutat de Figueres.

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