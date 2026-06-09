Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
La víctima mortal és un jove francès de 18 anys que viatjava al vehicle accidentat; quatre ocupants més han resultat ferits
Segon accident mortal en menys de 24 hores a les comarques de Girona: una víctima a l'AP-7 a Llers
Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han detingut el conductor del turisme implicat en l'accident mortal que aquesta matinada ha tingut lloc a l'AP-7, a Llers.
L'arrestat conduïa el cotxe en què viatjava la víctima mortal, un jove de 18 anys i nacionalitat francesa que ha perdut la vida després que el vehicle encalcés un camió per darrere per causes que encara es desconeixen.
Arran dels fets, el conductor ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra de Trànsit han obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes de l'accident i aclarir què ha provocat la col·lisió.
En el sinistre també han resultat ferits de poca gravetat els altres quatre ocupants del turisme, que han estat evacuats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
L'accident s'ha produït poc després de les cinc del matí i ha obligat a tallar dos dels tres carrils de l'AP-7 en sentit França mentre es duien a terme les tasques d'emergència i retirada dels vehicles, fet que ha provocat retencions en aquest tram de l'autopista.
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