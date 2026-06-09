Formació Professional
L’empordanesa Ivet del Val treu la millor nota de cicle d’Hoteleria i Turisme a Catalunya
L’alumna de l’Escola d’Hostaleria de l’Institut Olivar Gran de Figueres ha estat guardonada en el balanç general del curs passat
Actualment cursa el cicle superior d’Integració Social a l’Institut Ramon Muntaner, però no descarta "combinar els dos mons en un futur"
Santi Coll
Ivet Del Val Casero, de 19 anys, alumna de l’Escola d’Hostaleria de Figueres, de l’Institut Olivar Gran i veïna de Fortià, ha estat distingida amb el premi a la millor nota de Catalunya del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de la família d’Hoteleria i Turisme, en el marc de l’acte de lliurament dels Premis Extraordinaris de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del curs 2024-2025.
El reconeixement del Departament d’Educació i Formacióprofessional de la Generalitat premia "l’esforç, la constància i el compromís de l’estudiant" al llarg de la seva etapa formativa a l’Olivar Gran. Del Val, que actualment cursa el cicle superior d’Integració Social a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, admet que el premi ha estat una sorpresa: "No sabia que podria arribar on he arribat. Ha estat molt motivador, la veritat".
Tot i haver orientat ara el seu camí acadèmic cap a l’àmbit social, l’exalumna de l’Escola d’Hostaleria de Figueres no descarta tornar més endavant al món de l’hoteleria i el turisme. "Potser més endavant, combinar aquests dos mons que he estudiat i que estic estudiant ara podria ser una opció", explica. El seu objectiu immediat és continuar formant-se en la família de la integració social i, més endavant, accedir a la universitat per estudiar Educació Social.
Lloances a l'Escola d'Hostaleria
Del seu pas per l’Escola d’Hostaleria de Figueres, Del Val en destaca sobretot l’ambient i l’acompanyament del professorat. "Va ser magnífic", resumeix. Segons l’estudiant, el centre posa l’accent en una formació molt pràctica i en la capacitat de fer créixer cada alumne: "Els professors hi posen molt de la seva part sempre, amb intenció de fer bé les coses, de voler fer-ne més i d’explotar de cadascun de nosaltres allò que se’ns dona millor".
La trajectòria d’Ivet Del Val és també un exemple del pes creixent de la formació professional com a via de futur per a molts joves. L’estudiant subratlla que l’Escola d’Hostaleria de Figueres transmet una idea clara als alumnes: "Venim d’on venim, però podem anar molt lluny". Un missatge que, en el seu cas, s’ha traduït en un reconeixement acadèmic d’abast català i en una nova etapa formativa vinculada al compromís social.
Des de l’Institut Olivar Gran, els professors Gerard Holgueras i Anna Doñate, que la van acompanyar en la recepció del premi, han expressat l’orgull del centre pel reconeixement a l’alumna. L’Institut i ha felicitat també tot l’equip docent que l’ha acompanyada durant la seva etapa formativa. "Aquest reconeixement és el resultat del seu esforç i la voluntat de treballar per aprendre", han destacat.
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